Algérie: Un terroriste capturé près des frontières sud à Tamanrasset

Alger — Un terroriste qui activait au sein d'une organisation terroriste au Sahel a été capturé mercredi près des frontières sud à Tamanrasset par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a annoncé jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a capturé, le 08 janvier 2020 près des frontières sud à Tamanrasset/6eRM, un (01) terroriste qui activait au sein d'une organisation terroriste au Sahel", a-t-il indiqué dans un communiqué.Il s'agit, selon la même source, de "Rikane Mohamed" dit "Abdelbari", qui avait rallié les groupes terroristes en 2018.

Dans le même contexte, "des détachements de l'ANP ont découvert et détruit sept (07) casemates pour terroristes, (27) bombes de confection artisanale, une quantité de denrées alimentaires et de médicaments, et divers autres objets, et ce, suite à des opérations de ratissage et de fouille menées distinctement à Sétif, Batna, Skikda et Jijel/5eRM, Boumerdès et Djelfa/1èreRM", a-t-on ajouté.Dans le cadre de la lutte contre la contre bande et la criminalité organisée, "des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, à Tlemcen/2eRM, Constantine et Batna/5eRM, deux (02) narcotrafiquants et saisi (9,7) kilogrammes de kif traité, tandis que (18,75) quintaux de tabac ont été saisis à Ghardaïa/4eRM", a encore fait savoir le MDN.

Par ailleurs, "des détachements de l'ANP ont intercepté, à Djanet/4eRM, Tindouf/3eRM et Tamanrasset/6eRM, sept (07) individus et saisi (6000) litres de carburant destinés à la contrebande, (22) broyeurs de pierres, (12) sacs de mélange de pierres et d'or brut, ainsi qu'un (01) groupe électrogène et deux (02) téléphones satellitaires", a-t-on précisé.Des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont, pour leur part, "déjouéà Oran et Aïn Témouchent/2eRM des tentatives d'émigration clandestine de (115) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale".