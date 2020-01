Madagascar: Lutte contre le travail des enfants dans la filière vanille - « Projet OIT-SAVABE sur le bon chemin », dixit Jean Pierre Singa Boyenge

Le secteur de la vanille est le second pourvoyeur de devises pour Madagascar et représente 80% de la production mondiale. Mais le secteur est en difficulté (insécurité, désorganisation, problèmes de qualité, perte de savoir faire, etc... ). Le prix élevé, imprévisible et la qualité de la vanille ainsi que la prévalence du travail des enfants menacent l'avenir de la filière et l'avenir des communautés qui en vivent.

Pour ce faire, le projet OIT-SAVABE (Soutenir les Acteurs de la Vanille au Bénéfice des Enfants) vise à améliorer de façon pérenne les conditions de vie des communautés productrice de la vanille en s'assurant surtout, qu'il n'y a pas de travail des enfants

Ce projet cible les enfants victimes ou à haut risque de travail des enfants avec leurs ménages respectifs dans les communautés productrices de vanille de SAVA da ns 32 communes, des quatre districts de la région, Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa.

15 000 ménages. « Le projet OIT-SAVABE est sur le bon chemin », dixit Jean Pierre Singa Boyenge, chef de projet. Le projet a déjà formé plus de 15 000 ménages de la filière vanille qui étaient la cible de projet de pouvoir améliorer leurs conditions de vie et la formation se poursuit en termes d'éducation financière. Aussi, 450 jeunes ont été réinsérer dans le volet socioprofessionnel dont plus de 300 sont déjà sortis et le projet prévoit d'atteindre même les 510 jeunes à la fin de ce projet. En termes de sensibilisation, les outils sont mis en place pour pouvoir sensibiliser les 32 communes sur la lutte contre le travail des enfants ainsi que les partenaires privés, bref toute la chaîne d'approvisionnement. Sur les 32 communes, 25 comités de lutte contre le travail des enfants ont été déjà mis en place et le reste d'ici avant la fin de cette année avec l'installation des nouveaux maires.

Le projet travaille également sur la gouvernance de la filière vanille, pour la traçabilité de la filière et sauver la qualité de la vanille qui est en train de se perdre. Avec la région de SAVA, le projet appui sur l'enregistrement des acteurs d'approvisionnement, comme la formalisation des collecteurs et des préparateurs pour savoir exactement leur nombre. Par contre, l'on sait qu'il y a 144 exportateurs de vanille au niveau de la région, recensés officiellement. Jean Pierre Singa Boyenge de conclure que la lutte contre le travail des enfants figure désormais dans le « dinam-paritra » de la SAVA