Madagascar: Municipales à Antananarivo - Vers la victoire définitive de Naina Andriantsitohaina

Le tribunal administratif a rejeté les requêtes déposées par le candidat TIM Rina Randriamasinoro.

On s'achemine vers la confirmation des résultats provisoires proclamés par la CENI le 9 décembre dernier.

Fin du suspense. Le tribunal administratif d'Antananarivo a tranché hier en faveur du candidat présenté par l'IRK Naina Andriantsitohaina. Les requêtes déposées par le candidat du TIM Rina Randriamasinoro ont été rejetées en bloc par la juridiction administrative. Hier matin, l'audience publique sur le contentieux électoral lié à l'élection du maire et des conseillers pour la commune urbaine d'Antananarivo a duré une heure. Le tribunal administratif a prononcé son verdict l'après-midi. A la fin de l'audience, le réquisitoire du commissaire administratif n'a pas été en faveur du requérant Rina Randriamasinoro qui a essayé d'apporter des preuves de fraudes et d'irrégularités qu'il aurait constatées et décelées dans le cadre des Municipales du 27 novembre 2019. La proclamation des résultats définitifs et officiels par le tribunal administratif est attendue demain. On s'achemine donc vers la confirmation de la victoire de Naina Andriantsitohaina conformément aux résultats provisoires publiés par la CENI le 9 décembre dernier. La CENI a donné 49,00% des voix au candidat de l'IRK contre 45,49% à celui du TIM.

9ème maire élu d'Antananarivo. Les réactions n'ont pas tardé du côté du Tiko I Madagasikara et de son candidat Rina Randriamasinoro. « On verra la suite. Pour le moment, je ne peux pas vous dire ce que nous allons faire. C'est au parti de décider. », a affirmé ce dernier. Quant à la députée TIM Hanitra Razafimanantsoa, elle a déploré l'absence de l'indépendance de la Justice. En tout cas, Naina Andriantsitohaina n'a plus qu'à attendre la proclamation des résultats définitifs par le tribunal administratif pour s'installer à l'hôtel de ville d'Analakely. L'ancien patron des Affaires Étrangères sera donc le 9ème maire élu de la Capitale après Stanislas Rakotonirina, Richard Andriamanjato, Rakotovao Andriatiana, Guy Willy Razanamasy, Marc Ravalomanana, Patrick Ramiaramanana, Andry Rajoelina et Lalao Ravalomanana. Naina Andriantsitohaina aura un mandat de quatre ans. Les tananariviens attendent surtout la réalisation des promesses qu'il a faites durant la campagne électorale. Pour les observateurs, le futur maire dispose d'atouts non-négligeables, dont notamment le fait d'être une personnalité cautionnée par le régime en place. Mais avant la réalisation de ses promesses électorales, bon nombre de ceux qui ont voté pour lui s'impatientent de connaître la liste de ceux qui vont entourer le nouveau maire.