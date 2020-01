Madagascar: Sécurité routière - La DGSR surprend plusieurs véhicules non conformes sur les routes

Les véhicules qui ne sont pas conformes (moteurs trafiqués, équipement inadéquat, papier non conforme, etc.) continuent de circuler sur l'ensemble de la Grande Île et mettent en danger les conducteurs, les passagers, ainsi que les piétons. Face à cette situation, la Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR) a effectué des descentes sur terrain au niveau de la RN7, de la RN2 et à Ambatondrazaka le 06 janvier 2020 dernier, conduisant à la sanction d'une trentaine de véhicules non conformes.

Le service des opérations et contrôles routiers ont interpellé 70 véhicules lundi sur la RN7 et la RN2. Après enquêtes, 24 de ces voitures ont été jugées inaptes à circuler en raison de divers problèmes techniques : pare-brise cassé, siège en très mauvais état, pneumatique non sécuritaire, cabochon, vitre latérale fumée, fumée excessive et bien d'autres raisons. Même situation à Ambatondrazaka, Vohidiala. En à peine deux heures de contrôle (de 8h à 10 h), 05 véhicules sur 07 ont été évalués inaptes pour des problèmes techniques. Ce qui fait qu'en une journée et dans trois endroits différents, la DGSR a pu trouver une trentaine de véhicules en circulation mais qui ne respectent pas les normes en matière de sécurité routière.

Source d'accidents. Rappelons que l'année dernière, les accidents de la route ont fait plusieurs victimes à Madagascar pour ne rappeler que le décès d'un enfant sur le boulevard de l'Europe au mois de novembre 2019. Et encore avant-hier, un camion avec un problème de freins a fait un mort à Ivato. Parfois, ce sont les chauffeurs qui ne font pas attention, d'autres fois, ce sont les véhicules qui sont défaillants. Et bien évidemment il y a le non - respect du Code de la route et le manque de panneaux de signalisation. Quand tout ceci se mélange, ce sont des vies humaines qui sont mises en danger quotidiennement, que ce soit en ville ou sur les routes nationales. Mais pour en revenir à la non-conformité de certains véhicules, les sanctions varient en fonction du problème relevé. Les autorités peuvent demander aux propriétaires de remettre en état la voiture dans un délai bien déterminé et dans d'autres cas, la voiture peut être interdite de circuler ou mise en fourrière.

Enfin, il faut également noter l'existence de véhicules autorisés à circuler sur le papier mais qui pourtant, en réalité, n'ont pas effectué la visite technique. Sur ce point, des efforts sont encore à faire car les cas de corruption dans notre pays sont encore trop fréquents - fléau qui empêche le développement du pays et qui met en danger la population.