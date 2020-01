Madagascar: Musique urbaine - Le périple musical continue pour Jazz MMC

Il est l'un des artistes malgaches qui a effectué le plus de tournées en 2019. De Mahanoro jusqu'à Mandritsara, en passant par Fenoarivo Atsinanana, Jazz MMC a rendu visite à tous ses fans aux quatre coins de l'Île. Pas de trêve pour Papa Waza ! Lundi dernier, il atterrit à Antananarivo, après avoir réalisé un show à Paris, accompagné par le chanteur Traditionnel Lego et le jeune artiste KAEJ.

Le vendredi 17 janvier, Jazz MMC livrera un concert au Bonara-Be, à partir de 20 heures 30. Ce showcase sera l'occasion de célébrer le nouvel an avec ses inconditionnels de la capitale. Un rendez-vous à ne pas rater car, après ce spectacle, il mettra le cap sur les Îles voisines pour effectuer sa tournée qu'il a intitulé « Waza tour 2020 ».

Ce premier semestre sera donc chargé pour le patron du « Waza Style ». L'artiste communiquera musicalement avec ses fans du Sud-Ouest de l'océan Indien. D'après son Manager Joe Clauddio Rezakanany, « la tournée commencera la semaine du 20 janvier et ne se terminera qu'en Avril ». Jazz MMC sillonnera les Comores et Mayotte. Après être passé par ces îles du Canal de Mozambique, il va parcourir 8500 km pour offrir un show à la diaspora malgache installée à l'hexagone le mois d'avril prochain.

Des singles en préparation. Entre temps, l'auteur du Waza style s'apprête à sortir des singles. «J'ai déjà sorti des singles. Les clips seront diffusés bientôt » a-t-il rassuré. Parmi ses morceaux qui vont être diffusés figurent: Double Jeu, Tiako, Bye Bye. Il faut souligner que les œuvres de Jazz MMC figure dans le top 10 de la musique urbaine le plus écouté entre 2017 et 2019. Son morceau «Foko Tsary Niova», en Duo avec Arione Joy , a dépassé les frontières nationales et conquit le cœur des habitants des îles voisines comme la Réunion, Mayotte...

De ville en village. En fait, depuis le dernier trimestre de l'année dernière, Jazz MMC n'a pas posé sa valise. Il a enchaîné des tournées et des concerts dans les zones les plus reculées de Madagascar. Andoharano (Ambanja), Andrafekony (Vohemar), Mandritsara, Ambilo, Betsiaka, Ampondralava sont les villages visités par cette formation de Diego-Suarez. « Les habitants de ces contrées m'ont bien accueilli. Ils aiment beaucoup me voir danser» a-t-il raconté avec joie. En outre, l'architecture musicale de Waza est un mélange de la musique urbaine teinté de la mélodie du terroir. « Waza aoe » est un exemple. Inspiré du « Salegy aoe » pratiqué majoritairement par les habitants d'Ambanja, Waza aoe est un syncrétisme musical mélangeant l'Afrobeat et le Waza, un style créé par le chanteur lui-même.

Sa voix, son charisme et sa manière de se déhancher sont les atouts de cet artiste. encadré par ses oncles maternels, Gerard et Ekara, Jazz MMC devient un danseur talentueux à l'âge de 12 ans. À cette époque, le jeune homme et son groupe Doctor Scolo accumulent des trophées lors des concours régionaux et provinciaux de danse. Après avoir eu son bac, il décide de quitter sa ville natale pour poursuivre ses études à Toamasina. Mais le jeune homme n'a pas abandonné sa passion. A part la danse, jazza Mmc adore chanter. C'est dans la capitale Betsimisaraka qu'il débute sa carrière musicale. en 2014, il sort son premier clip à Toamasina, « Ataova ». Dès lors, Jazz MMC connaît une ascension fulgurante.

Quatre ans de succès. De 2015 à 2019, Makoa Mifangaro Culture (MMC) est passé d'un danseur professionnel à un patron d'un Label. Dorénavant, il produit des jeunes artistes comme Waza Gyal, Tcharie Cynthia. Actuellement, le Label Waza Style, marque de street-wear a été lancé depuis 2018. Papa Waza a gravi les échelons. Il n'a rien à envier aux autres. « C'est Dieu qui est fort » a-t-il dit dans chacune de ses chansons. Un cri de guerre qui le rend plus puissant aussi bien dans le studio que sur scène.