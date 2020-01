Madagascar: Zanak'i Magro - Fin des meetings au Magro Behoririka

C'est un lieu où ils émettent leurs points de vue concernant les affaires nationales. C'est à partir de ce site qu'ils font également pression sur les tenants du pouvoir.

Les meetings des « Zanak'i Dada » au Magro Behoririka ont pris fin. Ces dispositions ont été prises depuis un certain temps. L'on se demande toutefois, est-ce momentanément ou définitif ? Ce site est notamment le lieu où les partisans et les sympathisants de l'ancien Président Marc Ravalomanana se réunissent afin de pouvoir dire ce qu'ils voudraient portant, entre autres, sur les actualités nationales en général et les tenants du pouvoir en particulier. Mais si Magro Behoririka se taisait, les « Zanak'i Dada » auraient l'intention de tenir un meeting à la Place de la Démocratie, à Ambohijatovo, samedi prochain. Mais est-ce qu'ils pourraient avoir l'aval de la Préfecture d'Antananarivo pour tenir de telle manifestation?

Retour controversé. Faut-il rappeler que des réunions hebdomadaires se sont tenues régulièrement au Magro Behoririka du temps de la Transition. Ces partisans ont revendiqué notamment le retour de Marc Ravalomanana au pays. Ce dernier étant en exil en Afrique du Sud. Sur le retour controversé de Marc Ravalomanana dans le pays, des investigations ont été menées en Afrique du Sud. Selon l'ambassadeur du pays de Nelson Mandela, Gert Grobbler, à l'époque ces investigations sont terminées et que le rapport sera transmis aux autorités malgaches. Ce retour en catimini du fondateur de l'empire TIKO reste toujours une énigme pour bon nombre d'observateurs. Faut-il rappeler que Marc Ravalomanana a été de retour au pays, le 12 octobre 2014. Dû à ce retour non concerté, l'ancien président a été placé en résidence surveillée à l'amirauté d'Antsiranana. Par la suite, il a été transféré en son domicile à Faravohitra toujours en résidence surveillée. Au début, les visites ont été strictement règlementées, mais au fur et à mesure, les mesures restrictives de liberté prises à l'encontre de Marc Ravalomanana sont petit à petit levées.

Nouvelle donne. Aujourd'hui, c'est une nouvelle donne avec les élections municipales et communales notamment dans l'attente des résultats officiels pour la Commune urbaine d'Antananarivo vendredi prochain. Mais au vu des décisions prises par le tribunal administratif d'Antananarivo qui ont rejeté en bloc les requêtes déposées par le candidat du TIM auprès de cette juridiction. Ce ne serait plus qu'une simple formalité pour le candidat de l'IRK Naina Andriantsitohaina (lire article par ailleurs) le 10 janvier qui vient. Toutefois, plus d'un se demandent si les « Zanak'i Dada » vont accepter dans la sérénité les résultats officiels ?