Ile Maurice: Charles Cartier - «Maurice promu comme lieu d'implantation»

interview

Quel est l'avantage d'avoir le Hapag-Lloyd Ltd Quality Service Centre à Maurice ?

L'île Maurice est à nou- veau attractive pour les grands opérateurs mondiaux et à ce titre, nous avons assisté à la création de Concentrix (NdlR: Concentrix est une société de services technologiques spécialisée dans l'engagement client et l'amélioration de la performance des entreprises) en 2016 et nous avons maintenant le privilège de voir l'implantation de la cinquième plus grande organisation de transport maritime, le Global Quality Service Centre, à Maurice.

Quid de l'Economic Development Boarddans cette démarche ?

L'Economic Development Board a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Hapag-Llyod pour promouvoir Maurice comme lieu d'implantation et, grâce à cet exercice, nous avons appris comment mieux servir une telle organisation mondiale et rendre Maurice plus attrayant aux acteurs mondiaux de l'industrie de la technologie et de la communication. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler en étroite collaboration avec Hapag-Llyod et de contribuer à concrétiser ses objectifs.

Mais encore ?

La mise en place de ce Quality Service Centre à Maurice apportera un nouveau dynamisme au secteur de distribution du pays. On veillera à ce que les avantages nécessaires soient fournis pour sa croissance éventuelle. À la suite de son implantation à Maurice, Hapag-Lloyd bénéficiera d'avantages comme un siège régional, une bonne connectivité et l'emploi de la main-d'œuvre jeune. D'ailleurs, il est prévu que la compagnie travaille en étroite collaboration avec le Human Resource Development Council et de l'aider à exploiter des talents locaux.