Sénégal: Après le sacre africain, Sadio Mané vise le ballon d'or mondial ? - Philippe Doucet donne la recette

Sacré Ballon d'Or africain, Sadio Mané s'est-il ouvert la voie pour le Ballon d'Or mondial ? La question s'est posé après sa distinction par les fans' et même chez certains observateurs.

Si l'international sénégalais ne cesse d'impressionner les fans de football, à l'image de son club qui domine actuellement le football européens, qu'est-ce qu'il lui reste pour gagner le Ballon d'Or ?

Phillipe Doucet, un des fans de l'enfant de Bambaly, donne, dans Footradio, la recette : même s'il s'en rapproche, il aura besoin d'encore un ou deux Ligues des champions pour avoir la reconnaissance mondiale et décrocher le Ballon d'Or mondial.

Le sacre de Sadio Mané à la prestigieuse récompense africaine ouvre-t-il la voie vers le Ballon d'Or mondial ? Arrivé quatrième derrière Messi, Van Dijk et Christiano Ronaldo, l'internationale sénégalais s'est grandement rapproché de cette consécration mondiale.

Mais si Sadio Mané ne cesse d'impressionner les fans de football, force est de constater que ce n'est jamais suffisant pour qu'il puisse bien figurer au Ballon d'Or. C'est du moyen un point de vue exprimé par Philippe Doucet sur le plateau du Late Football Club. Selon ce journaliste fan de Mané, ce n'est jamais suffisant pour qu'il puisse bien figurer au Ballon d'Or et il reste à la star de Liverpool un palier à franchir. Le journaliste sportif pense qu'il lui manque cette reconnaissance mondiale mais aussi de gagner un a deux trophées de Ligue des champions.

«MANE NA PAS ENCORE LA RECONNAISSANCE MONDIALE DES AUTRES JOUEURS»

«Sadio Mané est un personnage plein d'humilité, qui s'est battu et qui a progressé lentement. Il est parti de loin. Sadio Mané n'a pas encore la reconnaissance mondiale des autres joueurs dont on parle toute l'année: Cristiano, Messi et compagnie. Quand on voit qu'il a eu la moitié des points de Messi au Ballon d'Or, ce n'est pas normal. Pour qu'il se rapproche du Ballon d'Or, il faut déjà gagner une Ligue des champions. On peut dire qu'il s'en est donc rapproché. Mais force est de constater qu'il en aura besoin d'encore 1 ou 2 pour que les gens commencent à se dire : 'Il a quelque chose quand-même, ce joueur'», a notamment déclaré Philippe Doucet, qui demande un peu plus de justice pour Sadio Mané.