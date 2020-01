Afrique de l'Ouest: Protection des personnes et des biens, menacé sécuritaire au Sahel, accidents de la route... - Le général Jean Baptiste tine «dope» ses troupes

Le Général de Division Jean Baptiste Thiathie Tine, le patron de la Gendarmerie, a livré sa recette pour une «année de sécurité» dans le territoire sénégalais, en 2020. C'était lier, mercredi 8 janvier 2020, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du personnel au Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, à la caserne Samba Dièry Diallo de Colobane.

Le personnel de la Gendarmerie nationale renouvelé son allégeance au Général de Division Jean Baptiste Thiathie Tine hier, mercredi 8 janvier. C'était lors de sa traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire organisée à la caserne Samba Dièry Diallo de Colobane. Un prétexte pour le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le Général Jean Baptiste Tine, d'inviter le général Haut-commandant en second de mettre en place une commission chargée d'étudier les voies et moyens de bâtir une relation «gagnant-gagnant» entre la Gendarmerie nationale et l'ANGRS, «au tour des trois thématiques de l'appui conseil, de l'appui opérationnel et de la formation».

Devant un parterre d'invités, des anciens Gendarmeries et des autorités, le Général Jean Baptiste Tine a réitéré l'engagement de la Gendarmerie pour le maintien de la sécurité dans le pays. Selon lui, les résultats obtenus dans la lutte contre la criminalité, l'insécurité routière et le trafic des produits illicites restent globalement stables et renvoient l'image d'un pays sous contrôle de tous ses organes, donc satisfaisants. «Il faut s'en féliciter est rendre un vibrant hommage au Général Cheikh Sène (son prédécesseur à la tête de la Gendarmerie, ndlr) dont le leadership nous a permis d'atteindre nos objectifs de performance. Il faut aussi remercier les partenaires de la coopération, je pense à la Gendarmerie française, et tous nos amis de la coopération internationale qui nous appuient au quotidien dans notre travail de sécurité», a-t-il dit.

PRIVILEGIER LA PREVENTION ET L'ANTICIPATION... CONTRE LES ACCIDENTS

Revenant sur la recrudescence des accidents de la route qui interpelle la Gendarmerie nationale, le Général Tine a souligné que «les routes sont bonnes». Donc cette question des accidents routiers nécessite des réponses de la part de la Gendarmerie. «C'est pourquoi j'ai préconisé, lors de ma prise de commandement, de renforcer les capacités de la Gendarmerie, en privilégiant la prévention et l'anticipation, en nous adaptant au changement de paradigme en matière de sécurité. L'intensification de l'activité opérationnelle, l'adéquation des missions à l'aide des moyens en termes d'équipements et d'infrastructures et l'amélioration de la condition du gendarme sont les aspects stratégiques majeurs qui devront guider l'action de la Gendarmerie au service de la République.

Le rôle de l'Etat-major sera déterminant pour atteindre les objectifs fixés : il s'agira d'assurer la planification, la combine et la coordination des opérations afin de conserver l'initiative et la capacité de réagir dans des délais réduits. Pour y arriver, il sera repositionné et articulé de façon à lui permettre de jouer pleinement son rôle central, avec le développement de la chaine anticipation-prévention. L'avènement du budget-programme de la gestion accès sur les résultats doit pousser davantage à améliorer le déploiement à travers des résultats tangibles. Dans ce cercle, un resserrement du maillage territorial, un rapprochement des populations à travers des Communautés des brigades, parallèlement les Sections de recherche de Thiès et Saint Louis seront activés cette année alors que celle de Kaolack et Ziguinchor (le seront) l'année à venir», a informé Jean baptiste.

CREATION DE LA LEGION DE GENDARMERIE MARITIME ET FLUVIALE

En outre, a-t-il ajouté, les brigades routières seront adaptées à toutes les compagnies, dont la départementalisation. Non sans annoncer la création de la Légion de Gendarmerie maritime et fluviale a été amorcée, avec l'appui des Coopérations française et espagnole. Il y a aussi la continuité vigoureuse des drones et d'un hélicoptère léger moyen pour le transport, en perspective. Les nouvelles technologies seront ainsi mises à profit pour la surveillance de tous les espaces lacunaires.

En plus de l'amélioration des performances à travers des matériels adoptés à la mission, en veillant sur la qualité de la formation et l'entrainement. La protection des gendarmes dans les zones frontalières sera davantage améliorée au regard des menaces sécuritaires dans le Sahel. «La Gendarmerie nationale doit demeurer une force qui repose, toute entière, sur l'engagement de chaque individu pour servir notre pays et protéger nos concitoyens dans le respect des droits et règlements», a conclu le Général Tine. En marge de la cérémonie, la Gendarmerie a honoré différentes personnalités membres de la société civile et chefs d'entreprises qui ont reçu des décorations, notamment Babacar Ngom, PDG de Sedima, Mbaye Sarr, PDG de SeneCartour, l'avocat Khassimou Touré, entre autres.