Afrique: Group UBA - Des nominations au Conseil d'administration du Groupe et aux opérations en Afrique

UBA - Africa's Global Bank - Annonce des nominations au Conseil d'administration du Groupe et aux opérations en Afrique - Soulignant l'importance des secteurs d'activité africains et mondiaux

Abdoul-Aziz Dia,Oliver Alawuba,Chukwuma Nweke et Chiugo Ndubisi

Oliver Alawuba, nommé Directeur général, UBA Afrique;

Abdoul-Aziz Dia, Directeur exécutif, Trésorerie et banque internationale ;

Chukwuma Nweke, Directeur exécutif, banque du détail et paiements ;

Chiugo Ndubisi, Directeur exécutif et chef de l'exploitation du Groupe

United Bank for Africa Plc (UBA) a annoncé aujourd'hui que Oliver Alawuba est nommé DG de UBA Afrique, supervisant les 20 opérations de la banque dans les pays africains (excepté le Nigeria). Il succède à Victor Osadolor, qui prend sa retraite du Conseil d'Administration du Groupe, après 9 ans de service chez UBA. UBA Afrique sert plus de 19 millions de clients à travers le continent africain, fournissant des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels, menant l'inclusion financière et mettant en œuvre des produits de pointe, y compris le premier banquier virtuel en Afrique, LEO.

M. Alawuba possède près de trois décennies d'expérience dans le secteur bancaire. Il a été DG de UBA Ghana et a accédé au poste de Directeur régional à UBA Afrique avant de retourner au Nigéria pour diriger la Zone Est. Sous sa direction, la division Nigériane Zone Est a été la banque régionale à la croissance la plus rapide du Groupe.

Le Conseil a en outre nommé le ressortissant sénégalais, Abdoul-Aziz Dia, au poste de Directeur exécutif de la trésorerie et des opérations bancaires internationales, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale du Nigéria. Aziz devient le premier Directeur exécutif du Groupe non nigérian de la Banque, apportant une richesse d'expérience multi géographique au Groupe. M. Dia sera responsable du réseau mondial des opérations de UBA à New York, Londres et Paris, ainsi que de la Trésorerie du Groupe, où UBA offre une large gamme de produits adaptés aux multinationales, aux institutions internationales et aux clients africains.

Chukwuma Nweke, actuellement Directeur Exécutif des opérations, a été nommé par le Conseil d'Administration en tant que Directeur exécutif, de la banque du détail et des paiements ; démontrant ainsi l'engagement du Groupe dans son offre aux particuliers. Chuks a près de trois décennies d'expérience bancaire couvrant les opérations bancaires, les finances, la technologie, l'audit et la stratégie.

Le Conseil a également annoncé la nomination de Chiugo Ndubisi en tant que Directeur Exécutif du Groupe et chef de l'exploitation, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale du Nigéria. Chiugo est un professionnel qui cumule presque trente années d'expérience bancaire pendant lesquelles il a été Directeur financier (CFO) et Directeur exécutif au Conseil d'Administration d'une institution financière. Sa compréhension approfondie de la dynamique du secteur bancaire et financier apportera beaucoup de valeur au Conseil d'Administration du Groupe UBA.

S'exprimant sur les nominations, le président du groupe, Tony O. Elumelu, a déclaré : « Ces nominations soulignent l'engagement du Groupe envers notre réseau panafricain et mondial, notre vaste clientèle de particuliers et notre infrastructure opérationnelle. Nous nous concentrons sur l'amélioration de notre efficacité et sur le renforcement de notre mission panafricaine, en utilisant l'extraordinaire vivier de talents et d'expériences disponibles dans le Groupe. »

Elumelu a remercié à la fois le Directeur général adjoint / DG sortant de UBA Afrique, M. Victor Osadolor, et l'ancien DG régional de UBA en Afrique orientale et australe, Emeke Iweriebor, qui vient de prendre sa retraite du Conseil d'Administration, pour leurs contributions au Groupe. « Victor et Emeke ont été des acteurs clés lors de la fusion de Standard Trust Bank et UBA. Ils ont contribué de manière précieuse à la croissance de la Banque. Nous leur souhaitons bonne chance ».

Ces nominations soulignent l'engagement plus large de UBA à investir dans un capital humain de la plus haute qualité. La Banque a récemment réformé sa structure de grades et ses équipes technologiques, ayant réduit sa structure de grades de 16 à 12 niveaux en fin 2019. La Banque a accueilli 3 000 nouveaux collaborateurs en 2019 et promu plus de 5 000 employés. UBA est aujourd'hui le plus grand employeur du secteur bancaire nigérian, avec un effectif de près de 20 000 employés à l'échelle du groupe.