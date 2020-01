Algérie: Fonction publique - Les défis de la modernisation

Le sujet sera au centre d'un colloque national prévu du 13 au 15 janvier prochain à Yaoundé, sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya.

«Modernisation de la Fonction publique camerounaise : Etats des lieux, défis et perspectives ». C'est autour de ce thème que va s'ouvrir un colloque national lundi prochain à l'hôtel de ville de Yaoundé. Un événement organisé par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra), placé sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. Pour le ministre Joseph LE, il est question d'organiser une réflexion pluridisciplinaire sur les enjeux et les possibilités de modernisation de l'administration publique camerounaise. Au cours des trois jours de réflexion, les experts vont, entre autres, jeter un regard rétrospectif et prospectif sur le gestionnaire des ressources humaines de l'Etat, analyser les différents statuts des personnels de l'Etat en vigueur au Cameroun et tabler sur les différentes formalités, modalités et procédures de leur gestion.

En guise d'activités retenues, les panélistes vont débattre sur plusieurs thèmes relatifs à l'historique et aux types de ressources humaines dont le Minfopra a besoin pour atteindre les Objectifs de développement durable et de l'émergence. A cette occasion, des stands d'information seront mis à la disposition du public, ainsi que la présentation du livre intitulé : « Pour une Fonction publique de proximité », des récompenses et des décorations seront également remises aux agents publics méritants. Comme défis à relever par la nouvelle fonction publique camerounaise, figurent l'amélioration de l'accueil, la digitalisation, la simplification des procédures administratives, la quête de la performance et la transparence dans le traitement des dossiers.