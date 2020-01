Congo-Brazzaville: Foire village Noël - Un espace pour la promotion des artistes

L'évènement, qui fermera ses portes, le 12 janvier, à Kokolo Copa par un grand concert, donne la possibilité aux artistes peintres, chanteurs, comédiens et contorsionnistes amateurs et professionnels d'exprimer leurs talents.

Ouverte le 13 décembre, la Foire village Noël est organisée par la chaîne privée Média concept radio télévision (MCRTV). La manifestation parrainée par le préfet du département a été initiée en vue de pallier le vide laissé par la fermeture, il y a quelques années, de la foire internationale de Pointe-Noire, proposer un autre événement que les kermesses qui sont devenues synonymes de boire et organiser des activités de divertissement pour les enfants.

L'évènement propose plusieurs activités qui se déclinent en trois volets. Toussaint Louverture Dzaba, directeur des programmes, chargé du service évènementiel de cette chaîne, a expliqué : «Nous avons le volet social et commercial avec les jeux ludiques, l'exposition et vente des produits comme des jouets, des appareils électroménagers à prix réduits. Le volet culturel avec les prestations tous azimuts des artistes musiciens, chanteurs, contorsionnistes, comédiens, peintres. Enfin, le volet scientifique qui nous a permis de recevoir, du 22 au 24 décembre, au sein de notre chaîne, des élèves de quatre écoles privées de la place et échanger avec eux sur les métiers du journalisme».

Pour ce qui est des artistes, les inscriptions pour se produire ou exposer à la foire se font à MCRTV, située vers le rond-point Guenin dans le deuxième arrondissement Mvou-Mvou. Bien qu'elle mette en priorité les enfants, la manifestation s'est avérée être un véritable espace d'expression des artistes qui s'y produisent régulièrement. Ce qui a permis de faire découvrir plusieurs talents et a contribué à donner plus d'échos à la manifestation. «Le 25 décembre par exemple, nous attendions sept cents enfants. Mais notre estimation a été largement dépassée, nous avons reçu plus de quatre mille sept cents enfants», a confié Toussaint Louverture Dzaba. Cette première expérience s'avérant gagnée, la chaîne envisage déjà une deuxième édition de l'évènement.

La foire village Noël sera cloturée le 12 décembre par un grand concert de musique avec des orchestres et artsites de la place. Celle-ci s'ajoute à d'autres initiatives de MCRTV parmi lesquelles le Press beach, un espace de distraction et d'expression de jeunes artistes qui propose plusieurs activités (sport, éducation, jeux, spectacles... ). Mais cette structure n'entend pas s'arrêter là. « D'autres projets verront le jour cette année», a-t-il laissé entendre.