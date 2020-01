Congo-Brazzaville: Journée nationale du civisme - Capitaliser les multiples appels du chef de l'Etat au changement de mentalités

Célébrée le 11 janvier de chaque année depuis deux ans, cette journée est une occasion de réinscrire, d'après la ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Destinée Hermella Doukaga, dans la conscience collective, « le sens du patriotisme en tant que valeur sociale cardinale d'exaltation de l'amour de la patrie, gage d'un développement harmonieux et durable ».

La deuxième édition de la Journée nationale du civisme est commémorée sur le thème : « Civisme : facteur de développement et du mieux vivre ». Rendant public le message du gouvernement, en prélude à cet évènement, Destinée Hermella Doukaga a invité les Congolais à une véritable révolution afin que les multiples appels du président de la République au changement de mentalités ne cessent de résonner comme des slogans d'alibi. Ces appels doivent, a-t-elle insisté, « trouver un élan réel et décisif aux cris de ralliement contre toutes les formes de comportements déviants qui gangrènent notre société.»

Analysant la thématique de cette année, elle a rappelé qu'il s'agit d'une interpellation, à la fois individuelle et collective, « qui traduit l'importance que constitue le civisme, appréhendé comme valeur centrale d'éveil de la conscience nationale et du renforcement de la stimulation de l'esprit patriotique.»

Selon la ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, comme la plupart des pays aspirant au développement durable, le Congo doit en toute évidence placer la question du civisme au cœur de l'action. Une évidence que le chef de l'Etat a bien comprise en mettant en place un cadre réglementaire instituant cette journée. «En effet, la culture du civisme fait référence à un système de valeurs et de responsabilités sociales, en termes d'attitude de respect pour la collectivité dont on est membre en général et en particulier pour les devoirs qui en découlent pour un mieux-être partagé, en contribuant au renforcement de la cohésion sociale », a précisé Destinée Hermella Doukaga.

Rappelant les efforts des pouvoirs publics dans la conception et la mise en œuvre des actions de formation en vue du développement de la conscience civique, elle a souligné la nécessité de les faire compléter par la participation citoyenne. La promptitude de cette participation permettra, espère-t-elle, de consolider la cohésion sociale et de renforcer le climat de confiance et de sérénité entre les différentes communautés dans le pays.

« Aussi voudrais-je lancer un appel à tous les citoyens et habitants du Congo à jouer leur partition pour mutualiser davantage nos efforts à l'effet de consolider l'édifice du civisme pratique et agissant », a-t-elle conclu, remerciant les partenaires au développement et tous les acteurs de la société civile œuvrant aux côtés du gouvernement dans la lutte pour l'inversion de la courbe de l'incivisme au Congo. Notons que la Journée nationale du civisme a été instituée par décret n o 2018 - 325 du 17 août 2018.