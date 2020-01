Congo-Kinshasa: Beni - La collaboration entre FARDC et civils, une nécessité pour restaurer l'autorité de l'État

Le pacte qui unit la population de la région de Beni aux Forces armées de la RDC depuis que le go des opérations dites d'envergure contre les rebelles ougandais de l'ADF a été donné, fin octobre dernier, se resserre davantage. Au cours d'un tête-à-tête entre les FARDC et les élus de la partie nord du Nord-Kivu, autour de la situation sécuritaire dans la région, les deux interlocuteurs ont tablé sur la nécessité de conjuguer les efforts pour restaurer l'autorité de l'État à Beni.

Depuis le début des vacances parlementaires, nombreux députés aussi bien nationaux que provinciaux se sont installés en ville de Beni « pour suivre de près la situation sur le terrain et soutenir les opérations militaires qui visent à neutraliser définitivement les groupes armés dont les ADF en tête »

Depuis, fort de l'importance du soutien populaire pour la réussite totale des opérations en cours, ces élus ont amorcé plusieurs actions allant dans le sens de consolider la confiance entre les soldats engagés sur le champ des combats et les civils. Ceux-ci ont d'abord pris langue avec différentes couches de la population en vue de canaliser leurs préoccupations en vue d'éviter la commission d'actes susceptibles de briser la confiance entre la population et l'armée.

D'ailleurs, sur cette lancée, les 10 députés dont 9 nationaux et 1 provincial, se sont entretenus mercredi 8 janvier avec l'auditeur de garnison de Beni, ils ont visité les détenus à la cour opérationnnelle avant de se rendre à la prison de Beni-Kangbwayi s'enquérir de la nature et la situation des détenus. Ils ont également été en réconfort aux FARDC blessés au front.

Ce même mercredi 8 janvier, au cours d'un entretien que ces élus ont eu avec l'armée, le chef d'État major général des FARDC leur a fourni des données sur l'évolution des opérations militaires en cours. Brossant la défaite infligée par les militaires congolais à l'ennemi, Mbala Musese a loué la responsabilité des civils dans les prouesses enregistrées par les FARDC sur le champ de bataille. Ainsi a-t-il exhorté ses interlocuteurs à une communication citoyenne en vue de renforcer cette collaboration.

Les députés et le chef d'État major général ont été d'accord sur le fait qu'il faut encourager la population à la dénonciation, revenant ainsi sur la nécessité de protéger ceux qui l'auront fait. Sur l'autre plan, les députés ont souligné l'importance de redorer le blason terni de l'appareil judiciaire militaire, par des actes qui rassurent.

Ils ont également insisté sur l'importance d'intervenir à temps pour sauver les populations civiles ou prévenir contre une éventuelle incursion en cas d'alerte. L'autorité militaire a été rassurée sur le plaidoyer qu'ils ne cessent de mener auprès du gouvernement central pour la dotation de l'armée en logistique et d'autres moyens conséquents pour mener à bien les opérations militaires contre ceux qui tuent à Beni.

La question de l'application totale de la mesure visant à relever les anciennes troupes et certains commandants dont le travail n'est pas apprécié sur terrain par la population est également revenue sur la table. D'ailleurs, les députés ont remis à Mbala Musese une liste des unités, régiments, agents des services des renseignements et commandants, qu'ils proposent de relever puisque leur travail, disent-ils, n'est pas apprécié par la population.

Optimisme pour l'avenir

L'entretien entre les députés et l'armée a pris fin dans un climat d'optimisme et de convivialité. Le député Paul Muhindo Vahumawa, président du caucus des députés nationaux du grand Nord-Kivu, espère que ce partage avec l'armée permettra de renforcer les opérations en cours dans la région.

« Nous avons eu un entretien avec le chef d'État major général dans le cadre d'échanger sur les opérations qui se déroulent mais aussi essayer de partager sur certaines questions qui concernent notre mariage. Et, il fallait que nous puissions partager sur certains éléments du côté de l'armée, du côté des civils et essayer de nous fixer de nouveaux objectifs puisque avant le lancement des opérations, nous étions encore ici avec le chef d'État major général, nous avions fait un travail ensemble. Aujourd'hui, il était aussi question d'évaluer pour savoir où nous en sommes, comment nous allons aboutir avec le processus de pacification de notre territoire. Nous croyons que la paix va revenir chez nous et nous travaillons pour que cette paix soit certaine. Nous avons également présenté certaines propositions qui vont dans le sens de renforcer les opérations qui sont en train de se dérouler. Nous croyons qu'à ce stade, il y a quand même importance de constater beaucoup de choses qui sont réalisées. Donc, la collaboration va continuer et avec la population et avec nous les politiques. Essayer de travailler au niveau du pouvoir central pour que les moyens soient vite débloqués, faire en sorte que les militaires qui sont blessés soient vite traités, faire en sorte aussi que l'armée puisse avoir beaucoup d'autres équipements pour qu'elle soit davantage efficace contre l'ennemi« , a-t-il dit la presse.

Paul Muhindo indique qu'ils ont également abordé le problème de la coopération sous-régionale mais aussi de l'apport de la Monusco dans le retour de la paix à l'Est. Pour ce député du RCD/KML, devant les morts, toutes les tendances politiques doivent tenir un même langage.

« Mais aussi, il est important de continuer des échanges avec les pays voisins afin que la sincérité dans la collaboration soit également réelle, puisque nous constatons de l'hypocrisie entre nos pays voisins et nous. Nous ne les attaquons jamais mais ils ne font pas totalement bien leur travail. On a également évoquer cet aspect mais aussi l'aspect de la Monusco. Nous devons nous battre pour que la patrie ne soit pas entre les mains de l'ennemi. Ceux qui meurent à Beni n'ont pas un sang caractérisant le CACH, le FCC ou Lamuka. Ce sont des citoyens congolais et lorsque nous abordons les citoyens congolais, nous devons nous départir de nos couleurs politiques« , exhorte-t-il.

Pour sa part, l'armée a rassuré de l'application de toutes les mesures qui renforcent le mariage civilo-militaire et du maintien, sur le terrain, des FARDC même après les opérations pour éviter que l'ennemi ne refasse surface.

Il sied d'ajouter que plusieurs autres questions précises et concrètes de plaidoyer auprès de l'autorité militaire ont été soumises à la particulière attention du chef de l'armée congolaise.