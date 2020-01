Burkina Faso: La voiture d'un journaliste incendiée

communiqué de presse

Ce 7 janvier 2020 vers 3 heures du matin, des individus ont jeté une bouteille remplie d'essence dans la voiture de Ladji Bama garée à l'intérieur de sa maison, brisant le pare-brise et mettant le feu à l'intérieur de la voiture. Le feu a alerté la famille qui a rapidement maîtrisé les flammes.

Yacouba Ladji Bama est un journaliste d'investigation détenteur de plusieurs prix sur la lutte anti-corruption.

L'Association des journalistes du Burkina (AJB) a fermement condamné l'attaque dans une déclaration conjointe avec d'autres médias du pays, et a appelé le gouvernement du Burkina Faso à protéger tous les citoyens en général et plus particulièrement les journalistes. «À l'endroit des acteurs de la justice, nous attendons une suite diligente à cette affaire et une enquête sérieuse qui rompt avec les pratiques dans les dossiers de ce genre généralement classés sans suite. Nous prenons à témoin l'opinion nationale, les organisations nationales et internationales de défense des droits humains, de la liberté d'expression et de presse en particulier, sur les menaces graves qui pèsent sur les journalistes et leur profession au Burkina Faso ».

Le Secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), Anthony Bellanger, a déclaré : " Nous demandons qu'une enquête soit immédiatement diligentée afin de déterminer les raisons de cette attaque envers notre confrère et punir les coupables . Nous enjoignons le gouvernement burkinabé à apporter aux journalistes toute la sécurité dont ils ont besoin pour informer librement les citoyens".