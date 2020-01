Maroc: Fondation de l'Académie du Royaume

Visite pédagogique de l'exposition "Trésors de l'Islam en Afrique" au profit de jeunes élèves

Une visite pédagogique de l'exposition "Trésors de l'Islam en Afrique" a été organisée, mercredi à Rabat, par la Fondation de l'Académie du Royaume du Maroc (ARM) pour la coopération culturelle, au profit de jeunes élèves issus de deux établissements scolaires publics de Témara.

Initiée en partenariat avec l'Institut du monde arabe à Paris et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, cette manifestation a permis aux élèves des établissements de l'enseignement secondaire "18 novembre" et "Al Mouatamid Ibn Abbad" à Témara, aux trois sites qui accueillent l'exposition, à savoir le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain et les galeries Bab Rouah et El Bab El-Kébir des Oudayas. Dans le cadre de ce programme, qui vise à aiguiser le sens artistique chez les élèves et, ainsi, enrichir leurs connaissances culturelles et historiques, la Fondation a élaboré un livret éducatif spécial qui comporte une série d'exercices et qui a été distribué aux 40 élèves présents.

Dans une déclaration à la MAP, le chargé des programmes éducatifs, culturels et parascolaires auprès de l'ARM, Abdennasser Mesnaoui a souligné que ce programme vise en premier lieu les établissements scolaires de la région de Rabat-Salé-Kénitra et porte sur une visite organisée tous les mercredis, au profit de deux écoles.

Il a également affirmé qu'à travers ces visites de musées qui accueillent un ensemble d'objets retraçant l'expansion de l'Islam en Afrique, l'ARM aspire à inculquer aux jeunes la culture des musées et, ainsi, leur donner une certaine vision sur l'art et la culture de manière générale. Cette manifestation se veut l'occasion pour les férus de l'art de tout âge de découvrir l'histoire de l'Afrique depuis le Moyen Age, s'ouvrant par la même occasion sur les moyens de propagation de l'Islam et des arts islamiques.