Maroc: Le Raja vise la victoire à Tizi Ouzou

Le chemin des quarts de la Ligue des champions pourrait être balisé dès ce soir pour les Verts

Le Raja de Casablanca donnera le ton, ce soir à partir de 17 heures au stade 1er Novembre à Tizi Ouzou, à son homologue algérien de la Jeunesse Sportive de Kabylie pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules (GP : D) de la Ligue des champions CAF.

Un match d'une grande importance pour les deux clubs et chaque partie aura à cœur d'entamer la phase retour sur une bonne note. Le Raja qui se trouve en Algérie depuis un peu plus d'une semaine s'est préparé comme il se doit à ce derby maghrébin qui survient juste après le dernier face-à-face de la troisième manche sanctionné par une victoire des Verts à domicile par 2 à 0.

Pour cette confrontation sifflée par l'arbitre rwandais Luis Hakizimana, le Raja devra récupérer Badr Benoun et Ayoub Nanah, mais devra faire sans Fabrice Nga, Soufiane Rahimi et Omar Boutayeb, blessés, en plus d'Abderrahim Achakir, suspendu pour cumul de cartons. Des absences qui ne devraient pas perturber outre mesure le coach rajaoui, Jamal Sellami qui dispose d'une armada d'éléments aguerris capables de tenir la dragée haute à un adversaire qui abordera cette partie alors qu'il reste sur une élimination devant l'AS Aïn M'lila au tour des 32èmes de finale de la Coupe d'Algérie.

Avec six points au compteur, ce qui lui permet d'occuper la seconde place, devant la JSK, troisième avec 3 points, le Raja, comme précité, a tous les atouts pour pouvoir s'en tirer à bon compte et aligner un troisième succès de rang, synonyme d'une quasi qualification au stade des quarts de finale. Sachant que l'autre match de ce groupe opposera, samedi à 17 heures au stade Martyrs à Kinshasa, l'AS Vita Club du Congo, bon dernier (1 pt), à l'Espérance de Tunis, leader (7 pts).

Le Raja est tenu, le temps de ce match, d'oublier les misères de la programmation de la Botola et de la rencontre contre le DHJ. Une issue positive permettrait aux partenaires de Mohcine Moutawalli d'entrevoir la suite du parcours dans de bonnes dispositions : un match en déplacement contre l'Espérance le 25 courant et un dernier à la maison face à l'AS Vita le 1er février.

Il convient de rappeler qu'en plus du Raja, le WAC, second représentant du football national en cette C1, devra affronter, samedi à 17 heures à Luanda, l'équipe angolaise de Petro Atletico (4ème journée du groupe C), au moment où pour le compte de cette même journée, le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud jouera l'USMA d'Algérie.

Mohamed Bouarab

Programme des rencontres de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, prévues vendredi et samedi

Vendredi

Groupe A : 20h00 : Zamalek (Egypte)-Zesco United (Zambie)

Groupe D : 17h00 : JS Kabylie (Algérie)-Raja Casablanca

Samedi

Groupe A : 14h00: TP Mazembe (RD Congo)-Primeiro de Agosto (Angola)

Groupe B: 14h00 : FC Platinum (Zimbabwe)-Al-Ahly (Egypte)

Groupe B : 20h00 : Al-Hilal (Soudan)-ES Sahel (Tunisie)

Groupe C : 14h00 : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)-USM Alger (Algérie)

Groupe C : 17h00 : Petro Atlético (Angola)-Wydad Casablanca

Groupe D : 17h00 : AS Vita Club (RD Congo)-ES Tunis (Tunisie)

NB : Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.