Togo: La mini foire agricole - Ce qu'il faut en savoir !

La 12ème édition du Forum National du Paysan Togolais se tient au Palais des Congrès de Kara du 23 au 25 Janvier prochain.

Pour cette édition dont le thème principal proposé est « Plan d'urgence du gouvernement pour la transformation agricole au TOGO » et avec pour leitmotiv « L'agriculture n'est pas seulement un travail, c'est un mode de vie », l'objectif général, selon les informations données, est de « poursuivre l'appropriation du PND et de permettre d'amorcer la transformation du secteur agricole ». En prélude et en parallèle de cette édition, les acteurs de la chaine de valeur ainsi que les invités attendues à cette nouvelle édition auront droit à une mini foire agricole qui s'ouvre dès le 18 Janvier 2020.

Ainsi, cette foire qui a lieu sur une période de huit jours du 18 au 25 janvier 2020, et parallèlement aux travaux du FNPT, se donne pour priorité de de présenter « des innovations techniques et des produits agricoles et agro industriels », d'exposer « des résultats de l'élaboration de la carte de fertilité des sols du Togo », offrir « des échanges d'affaires entre les acteurs au niveau des différents maillons des chaînes de valeurs et enfin présenter « des offres de services agricoles et agro industriels ».

Il sera dès lors mis en exergue durant cette mini-foire, « les acteurs tels que le MIFA seront présents pour la simulation de financements aux producteurs », « des stands sur l'importance d'un label qualité, la traçabilité des produits pour avoir une production Made In Togo à court terme », « les différents métiers autour des filières pour les jeunes, avec les accompagnements proposés pour leur installation seront présentés », « les sites d'aménagements hydroagricoles et les modèles de gestion appropriés », « des stands sur la production des aliments pour les animaux via les produits locaux (maïs, soja...) », « la sensibilisation sur l'utilisation des pesticides et les dangers que cela peut entrainer sur toute une filière », « des stands sur la production textile, la teinture naturelle : il s'agit d'éviter que les teintures soient industrielles et de lancer une réelle industrie sur la teinture naturelle, très prisées au niveau international et dans le monde de la haute couture ».

Aussi, il est prévu « un concours entre les établissements agricoles pour dégager des jeunes lauréats porteurs de vision innovante de développement de l'agriculture ». Selon les explications de l'organisation, « il s'agit de challenger les établissements agricoles dès maintenant pour challenger les jeunes sur leurs visions de l'agriculture de demain et surtout les métiers connexes, sous forme de mini concours, les lauréats auront un stand sur la foire ».

Information capitale, pour cette édition du FNPT, l'invité d'honneur c'est bien l'Afrique du Sud.