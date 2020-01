Afrique: Amie Ndiaye Sow nommée Directrice Afrique pour la banque corporate et institutionnelle UBA

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Amie Ndiaye Sow, qui occupait depuis le 1er Mars 2018, les fonctions de Directrice Régionale en charge de trois filiales d'Afrique de l'Ouest de UBA (United Bank For Africa ) vient d'être nommée ce jeudi 09 janvier 2020 Directrice Afrique pour la banque corporate et institutionnelle d'UBA.

Cette cooptation de cette banquière sénégalaise- réputée rigoureuse, pragmatique et performer- par les dirigeants du groupe bancaire panafricain dont le siège est basé à Lagos (Nigéria) récompense un parcours sans faute, fait de transpiration et d'ingéniosité ces six dernières années qui l'a vu gravir tous les paliers à la Tour des Almadies.

D'administrateur général d'UBA Sénégal à Directrice Régionale des trois filiales ouest-africaines d'UBA, Amie Ndiaye SOW est présentée comme une battante et une habituée aux grands défis.

Dans son arc, Amie Ndiaye Sow capitalise plus d'une vingtaine d'années intenses dans le secteur bancaire en tant que gestionnaire des risques et développeur sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est.