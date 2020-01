Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Un avion sud-africain a raté son atterrissage à l'aéroport international de Goma

L'appareil, transportant un contingent sud-africain de la Monusco, a perdu l'équilibre en l'air et a fini sa course dans la brousse, non loin de la piste d'atterrissage.

Selon plusieurs témoignages, l'avion, Lockheed Martin C-130, provenait, le 9 janvier alors que la pluie s'abbattait sur plusieurs provinces de la RDC, de Beni et avait plusieurs passagers à son bord. « L'avion a perdu son équilibre dans les airs et a raté son atterrissage pour finir sa course dans la brousse », a expliqué un témoin de l'événement.

Des sources affirment qu'à part les dégâts matériels subis par cet appareil, l'équipage et tous les passagers sont sains et saufs. Cet avion, note-t-on, dont l'équipage est de nationalité sud-africaine, appartient également à l'armée sud-africaine et avait à son bord cinquante-sept passagers tous militaires casques bleus de la Mission onusienne en RDC de nationalité sud-africaine.

Des pompiers sur place à l'aéroport ont accouru pour éviter la prpopagation du feu qui s'est déjà déclaré sur l'appareil. Certaines sources indiquent que l'eau de pluie qui a stagnait sur la piste d'atterrissage peut également être parmi les éléments qui ont conduit au dérapage de cet avion vers la brousse où il a terminé sa course.