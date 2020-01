Gabon: L'USAID a aidé 250.000 enfants nigérians vulnérables touchés par le VIH/SIDA

Abuja, Nigeria — L'Agence américaine pour le développement international (USAID) affirme être venue en aide, au cours de ces cinq dernières années, à près de 250.000 enfants nigérians vulnérables affectés par l'épidémie de VIH/SIDA et à leurs fournisseurs de soins.

Un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis à Abuja rendu public mercredi note que depuis 2014, le Projet des partenaires locaux pour les orphelins et enfants vulnérables dans la Région 3 du Nigeria (LOPIN 3) a fourni à ces familles un appui diversifié pour le traitement et les services de soins de santé.Il s'agit, entre autres, d'un soutien psychosocial, de services de protection, d'un savoir-faire et de compétences pour renforcer les revenus des ménages, l'éducation et des conseils en matière de nutrition.Le chef de Mission de l'USAID, Stephen M. Haykin, a dit que cette activité a aidé à obtenir un accès équitable à des services de santé de qualité et aidé les systèmes de santé communautaire à devenir plus réceptifs à leurs besoins.

Selon ce dernier, l'orientation en matière d'accès aux soins de santé et aux services de protection, alliée à l'éducation et à la formation à l'emploi, a renforcé la résilience des ménages vulnérables.En travaillant au niveau communautaire, le LOPIN 3 doté de 10 millions de dollars a mobilisé 26 organisations locales de la société civile pour améliorer leurs systèmes, la gestion de leurs programmes et leurs capacités administratives.Le projet a également aidé à renforcer le ministère de la Femme, les agences et autres organisations de lutte contre le SIDA afin d'apporter une meilleure réponse à l'épidémie et aux populations affectées.

Le projet a été développé dans les Etats d'Akwa Ibom, Cross River, Ebonyi, Adamawa, et Kano.De concert avec deux autres projets oeuvrant pour le même objectif, le LOPIN a couvert neuf Etats.A travers les trois activités de LOPIN, l'USAID a soutenu plus d'un demi-million d'enfants orphelins ou autres touchés par le VIH et le SIDA.