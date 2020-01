Guinée: Une grève sans trêve !

Guinéens et Syndicalistes, pour vous faire respecter en Guinée, il faut appliquer les consignes strictes pour une Grève sans Trêve (Arrêt), jusqu'à la satisfaction totale de vos exigences :

Sur l'Amélioration des Conditions de vie des professionnels de l'éducation Nationale.

Et sur l'Intégration - Titularisation de vos collègues Enseignants contractuels.

Le Bien-être des enseignants conditionne le mieux être dans la profession*, pour que l'École Guinéenne- l'éducation nationale ait, dans la nation, dans le Pays, la place qui lui revient.

VOUS ENSEIGNANTS DE GUINÉE,

vous vous devez d'être aux avant-gardes de tous les Combats pour la Guinée et les Guinéens. Certains Guinéens localisés (limités) qui disent aux autres que le Syndicat est apolitique ou doit être apolitique, c'est faux et ils vous mentent - Question binaire pour vous Guinéens, Peut-on être des sujets politiques, interlocuteurs des politiques et se dire apolitiques ?

S'il est permis à des Quidams, incultes primaires de réciter leurs bréviaires de démagogues habituels de la République dans les Assemblées Générales du RPG pour être dans les grâces crasses d'Alpha Condé, il doit être de même pour tout Citoyen Guinéen de s'intéresser à la gestion de son Pays.

Il est du Devoir de tout Citoyen indépendamment de sa profession ou de son appartenance Syndicale de demander des comptes aux gestionnaires du Pays et d'avoir des exigences dans la répartition du bien national (Les Avoirs publics qui ne doivent pas être réservés seulement à la Nomenklatura* et aux Apparatchik* de la Bande des Crapules).

Rien n'interdit à des Formateurs Qualifiés de mieux expliquer aux Guinéens, les véritables enjeux économiques et politiques dans le Pays. En Guinée, de tous temps (avant indépendance - post indépendance), les syndicats ont toujours été aux avant-postes des luttes politiques (économiques et sociales) et, c'est aux enseignants d'éclairer les Guinéens sur la situation réelle du Pays - Pour rappel, Hommage a été publiquement rendu aux Dockers Syndiqués de la Basse Guinée pour leurs contributions dans la Grande Histoire Politique de la Guinée par le 1er président de la Guinée indépendante.

VOUS LES ENSEIGNANTS DE GUINÉE,

Vous êtes plus utiles à la République de Guinée que les démagogues officiels du Pays - ces flagorneurs agglutinés autour du Faussaire Alpha Condé - Ces espèces qui se servent des Guinéens et qui vivent des expédients du pouvoir à travers des privilèges indus - des prérogatives qui leur sont accordées par Condé Alpha, le supposé professeur de certains Guinéens [Quel Guinéen a été Formé par ce faussaire ? Répondez-vous, élève élevé, formaté par le faussaire Condé Alpha].

Les réceptions d'Alpha Condé n'enseignent pas les Guinéens et pourtant ils trouvent l'argent public pour les organiser ? Pour vous Enseignants Guinéens, pas d'argent.

Les élections n'enseignent pas les Guinéens et pourtant, ils trouvent toujours l'argent publics pour organiser les simulacres d'élections ? Pour vous Enseignants Guinéens, pas d'argent.

(Avec les élections qui sont contre la démocratie en Guinée, les Guinéens ne tirent aucun enseignent de celles-ci, puisque les maux de Guinée demeurent toujours les mêmes - mêmes après élections, donc le gâchis d'argent public. Vous électeurs, depuis 2010 qu'est-ce qui a changé pour vous ?).

IL N'Y A PAS D'ARGENT PUBLIC POUR VOUS GUINÉENS, MAIS IL Y A L'ARGENT PUBLIC GUINÉEN POUR EUX.

C'est la Preuve que la Guinée s'endette et se vend pour eux, Alpha Condé et sa Bande de Crapules. Les Mines de Boké, c'est pour Lui Condé Alpha, votre Moro Naba de Mossyah - Mafanco, comme les Mines du Roi Salomon.

La Rationalisation du Budget de l'état Guinéen est dans un flou de loups - Je vous invite lectrice ou lecteur (Guinéens) à comparer le Budget alloué à la Présidence pour entretenir le train de Vie d'Alpha Condé et sa cour digne du Sultan de Brunei Haji Sir Hassanal Bolkiah, pour comprendre le mépris que ces Crapules ont pour l'éducation Guinéenne et des éducateurs Guinéens.

GUINÉENS DES AUTRES SECTEURS DE LA VIE ÉCONOMIQUE.

(Banques, Commerces, Énergie, Agriculture, Transports, BTP, Ouvriers, etc.)

Vous ne pouvez pas subir les politiques publiques désastreuses imposées à vous - Des politiques néfastes pour vos Familles, pour votre Pays et dire que vous n'êtes pas concerné par la situation de la Guinée actuelle.

Agir ainsi, vous aligne d'office du côté des insouciants Guinéens qui croient que le malheur Guinéen, c'est pour les autres Guinéens qui sont hors du système des profiteurs.

Si vous n'êtes pas dans le groupuscule des opportunistes qui profitent du système et qui sont pour la perpétuation du système scélérat, c'est que vous êtes des résignés et des fatalistes qui s'imaginent que, c'est la providence qui va changer les choses pour vous - c'est Dieu qui va vous sortir du mauvais choix Alpha Condé- Dieu qui va vous défendre contre Condé Alpha, l'épouvante accoutrée par certains Guinéens pour vous dominer, chez vous en Guinée.

Dieu n'a jamais libéré aucun Peuple de la servitude - jamais libéré les hommes dans la servitude volontaire. Aussi, que peuvent faire les hommes entravés par leurs contradictions et leurs égoïsmes pour libérer d'autres engoncés dans le conformisme ? (Il s'agit de certains de vos faux leaders Escargots -hybrides -opposants et partisans à la fois Opposants folkloriques - des types qui font leurs petits trafics sur vos malheurs pour accompagner Alpha Condé aux élections législatives, l'unique chance pour eux d'exister dans le paysage avec leurs micros partis).

MASSE GUINÉENNE - FORCES GUINÉENNES,

Toutes catégories sociales et tous secteurs économiques confondus, c'est maintenant d'agir pour vous.Tout combat politique est combat économique - toutes les conquêtes sociales sont d'essences économiques et toutes les libertés pour les hommes commencent sur les aspects économiques et ont pour finalités économiques.

Alpha Condé et ses Crapules qui tiennent certains Guinéens parmi vous, le font avec les moyens économiques de l'état (L'argent Public pour faire les achats des inconsciences - à commencer par celles de certains Journalistes Voix de son maitres - Journalistes Canigou qui travestissent les réalités Guinéennes pour enjoliver les Mirages du faussaire Alpha Condé et sa Clique - Il y a la Liste Rose des Journalistes Mariés aux Régime des Crapules - des Journalistes Connivents).

GUINÉENS CONSCIENTS DU DEVOIR NATIONAL,

Prière de Rejoindre le Rang des Grévistes - Prière d'agir pour votre Pays pour empêcher Alpha Condé et sa Bande de Crapules de solder le DEVENIR GUINÉEN- Évolution qui passe par L'ÉDUCATION (Enseignements, enseignants - Formations, Formateurs).

BATTEZ-VOUS POUR VOTRE CHER PAYS,

Refusez d'être des divisés par une poignée de Crapules,

SOYEZ UNIS ET SOLIDAIRE DANS LE COMBAT POUR VOTRE PAYS, LA VICTOIRE EST À CE PRIX !

Il s'agit de la Guinée, c'est un Combat Guinéen contre la Caste des Crapules sur vous en Guinée.

LA GUINÉE, NOTRE PAYS, VOTRE PAYS, PEUT TOUT POUR VOUS - PARCE QU'ELLE LE PEUT !

Vous devez Exigez vos Droits, ne pas le faire, c'est les céder au profit d'Alpha Condé et ses Crapules qui collectionnent les Montres Rolex à plus de 450.000 Dollars pièce et des Bracelets en OR avec votre Argent Public, pour vous narguer (défier) publiquement - voir la photo du faussaire Alpha Condé, exhibant son Nouveau Bijou (Affichage digne de la Cage aux Folles), son bracelet en Or comme une Débo- Mousso- Guinè (Femme en langue Guinéenne) dans un Pays où les gens peinent à avoir l'équivalent d'1 dollar pour vivoter, la foutaise.

Toquantes (Montres) et Bijoux qu'il ne pouvait s'offrir avant d'être dans la fonction par effraction.

SOUTIEN TOTAL AUX ENSEIGNANTS GRÉVISTES.

Guinéens, soyez Plus que Déterminés pour ÉJECTER, ÉVINCER Alpha Condé et sa Bande de Crapules - Sans oublier les parasites qui gravitent autour d'eux.

Défendez votre PAYS pour Préserver votre NATION !

Mon combat, c'est la République Pour la Nation.

Signé Moi (Min, N'dé, N'tan).

▲AS

▼ Alkaly Soumah

#amoulanfé # amoulan ma # Wo tondi

[Du faux accord du 13 Mars 2018, 2019, 2020, de grève en grève - de ministres en ministres, toujours au même stade des fausses promesses- les interlocuteurs permutent et les enseignants pataugent toujours dans les mêmes doléances. Il faut en finir avec cette Bande de Crapules.]

Intellection /

*La qualité de vie au travail - Surcharge de travail - Conflit de rôles Enseignants et Éducateurs.

Nomenklatura :

Liste de personnes privilégiées, dans les pays de l'Est, du temps du régime soviétique. Dans le texte la Clique des privilégies

Apparatchik :

Membre de l'appareil du parti communiste russe : Dans le texte les Coquelets et Chapons du RPG