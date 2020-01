Sénégal: Saint-Louis / Atelier de partage sur les opportunités de l'industrie du pétrole et du gaz - Le président de la chambre de commerce invite les entreprises locales à se formaliser

La Chambre de Commerce, d'Agriculture et d'Industrie de Saint-Louis a abrité hier, mercredi 8 janvier, un atelier de partage et d'information sur les opportunités de l'industrie du pétrole et du gaz. Le but est de permettre aux entreprises locales et aux opérateurs économiques de prendre les devants sur les voies et moyens de s'approprier le contenu local. Une occasion saisie par le Président de cette Chambre de Commerce pour les inviter à se formaliser.

Cet atelier est l'une des activités qui entrent dans le cadre de la 2ème Foire Internationale de Saint-Louis, organisée par la Chambre de Commerce, d'Agriculture et d'Industrie de Saint-Louis avec l'appui et l'accompagnement du Groupe BP Sénégal. Ses responsables ont, cette année encore, choisi de regrouper les opérateurs économiques et responsables d'entreprises de la région dans le but de partager avec eux sur les informations relatives aux opportunités de l'industrie pétrolière et gazière. Un partenariat qu'a magnifié le Président de la Chambre de Commerce, Cheikh Mouhamadou Sourang, qui a profité de l'occasion pour inviter toutes les entreprises locales à se formaliser pour ainsi prendre les devants par rapport aux opportunités de l'industrie pétrolière et gazière.

"Les responsables de BP Sénégal nous ont fait savoir que tout le monde ne peut pas travailler sur l'industrie du pétrole et du gaz. Mais néanmoins, il y a des dérivés tels que le transport, l'hébergement, la restauration, l'entretien et la location des véhicules, entre autres. Donc je crois que maintenant, les Saint-Louisiens doivent se focaliser sur cela. Car il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir. Mais pour y arriver il faut d'abord se formaliser. C'est ça, le drame", a indiqué le Président Cheikh Mouhamadou Sourang. Il a également lancé un appel solennel à l'endroit de tous les Saint-Louisiens notamment les opérateurs économiques et la société civile en les invitant à se regrouper afin de parler d'une seule voix. "Qu'on se regroupe dans un consortium et qu'on puisse diagnostiquer d'abord tous les maux de Saint-Louis et avec l'État, voir comment les résoudre. Parce qu'avec les 435 milliards de m3 qui sortiront au niveau de Saint-Louis, même si on nous donne les 2%, le visage de la région va changer", a soutenu le patron de la Chambre de Commerce de Saint-Louis.

D'autres activités comme des panels sont également au menu du programme de cette 2ème Foire Internationale de Saint-Louis démarrée le 5 janvier dernier et qui se poursuivra jusqu'au 15 de ce mois au niveau de la place Abdoulaye Wade où sont érigés les stands d'exposition.