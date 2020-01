Sénégal: Production des semences paysannes - Isra et Kopia adoubent leurs projets en experimentation

Le directeur de l'Agence Coréenne de coopération internationale, Kim Jin Bae, et le directeur général de l'Institut Sénégalais de recherches agricoles (Isra) Alioune Fall ont magnifié les résultats de 4 projets sur les filières riz, oignon, sésame, lait en phase d'expérimentation sur l'étendue du territoire national. C'était hier, mercredi, lors d'un atelier d'évaluation desdits projets.

Quatre projets de production de semences sur les filières riz, oignon, lait et sésame expérimentés par l'Institut sénégalais de recherche agricole (Isra) et Korea program on international agriculture (Kopia) ont donné des résultats satisfaisants. C'est ce que le directeur de l'Agence Coréenne de coopération internationale, plus connue sous son nom anglais Korea International Coopération Agency (Kopia Sénégal), Kim Jin Bae et le directeur général de l'Isra, Alioune Fall, ont affirmé hier mercredi, à Dakar, lors d'un atelier d'évaluation annuelle desdits projets.

Kim Jin Bae dans son mot dira: «Kopia travaille en étroite collaboration avec l'Isra sur le riz, l'oignon, le lait, le sésame et l'aviculture, un autre projet dénommé village-pilote. Et sur l'ensemble de ces projets, les résultats sont satisfaisants». Selon lui : «Le village-pilote peut être perçu comme un modèle de développement pour le Sénégal», avant d'ajouter: «Je demeure convaincu que si nous gardons le cap au bout d'un an et plus, ces villages-pilotes seront des vitrines, voire des modèles à appliquer dans d'autres localités du pays. Nous avons mis des infrastructures de qualité comme des poulaillers communautaires, de l'électricité solaire, des unités de compost pour la régénération des sols afin d'améliorer la production et la productivité... »

Alioune Fall pour sa part dira :«La Corée du Sud accompagne le président de la République dans sa volonté de faire du Sénégal un pays autosuffisant en produits alimentaires, une réalité. Cet accompagnement tourne autour de la reconstitution du capital semencier, élément central dans le dispositif de production et de productivité des différentes filières. Aujourd'hui, il a été question de procéder à l'exercice annuel, à savoir l'évaluation des différents projets implantés dans le pays. De cette activité, il ressort des résultats satisfaisants», a-t-il magnifié.

De manière spécifique sur la filière oignon, il a relevé : «Nous constatons que nous cultivons beaucoup d'oignons mais nous n'arrivons pas à assurer la couverture de l'année. Donc, avec ce projet, il est fort probable de trouver une solution, en travaillant à trouver des semences adaptées à toutes saisons», a-t-il expliqué.