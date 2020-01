Algérie: Yennayer 2970 - Activités riches dans les communes de Beni Haoua et Chlef

Chlef — La célébration du nouvel an Amazigh (Yennayer) 2970 à Chlef sera marquée par l'animation d'activités culturelles riches et multiples, à partir de samedi prochain, notamment au niveau des communes de Beni Haoua( 90 km au nord du chef-lieu) et de Chlef, a-t-on appris, jeudi, de responsables du secteur local de la culture.

"Le coup d'envoi des festivités officielles de Yennayer 2070 sera donné, samedi à partir du lycée "El Mekki" de Beni Haoua, où sont prévues des exhibition folkloriques de troupes locales, et des expositions multiples ( gastronomie traditionnelle, gâteaux, habits traditionnels, poterie), mettant en exergue les us et coutumes séculaires de la région", a indiqué à l'APS, le chef du service du patrimoine, Mohamed Guendouzi.

L'opportunité donnera, aussi, lieu, a-t-il dit, à "l'animation de communications thématiques axées sur l'historique de cette célébration, outre des exhibitions sportives, des chants du patrimoine Amazigh, et une pièce théâtrale pour enfants en tamazight".

Le hall de cet établissement culturel abritera quant, à lui, deux expositions, l'une dédiée aux micros entreprises activant dans le secteur des produits agricoles du terroir, et l'autre artisanale.

Des danses populaires et des chants de patrimoine Amazigh ( Naili, Gnaoui, Mzabi, Alaoui) sont, également, programmés au niveau de la salle des conférences du même établissement.

De nombreuses associations culturelles locales prennent part à la célébration de cet événement à travers d'autres régions de la wilaya, est-il signalé, en outre. Sachant que ces festivités de Yennayer à Chlef ont déjà donné lieu à l'organisation, lundi passé, de la 1ere édition du concours du meilleur couscous Amazigh, dont les résultats seront annoncés, dimanche, à la maison de la culture.