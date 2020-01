Algérie: "Forum Adrar-2020" des start-up - Les meilleures innovations de jeunes primées

Adrar — Les meilleures créations et innovations de jeunes ayant pris part au "Forum Adrar-2020" des start-up ont été primées jeudi.

Le forum, organisé à l'initiative de l'agence de promotion de la petite et moyenne entreprise et la promotion de l'innovation et la pépinière d'Adrar, a montré une série de réalisations innovantes réalisées par les jeunes, à l'instar du modèle d'innovation d'une barrière automatique pour les entrées d'entreprises et d'établissements, œuvre de la stagiaire Narimène Bouazizi, de l'Institut de formation professionnelle d'Adrar, qui s'est vue décerner la première place pour sa réalisation.

Le deuxième prix est revenu au chercheur Touaba Oussama de l'unité de recherches en énergies renouvelables en milieu saharien pour son modèle de véhicule fonctionnant à l'énergie solaire, alors que le 3ème prix a été décroché par Samira Khelifi pour son projet de production de miel de dattes.

Outre les prix obtenus, les lauréats ont également reçu des invitations de la part de l'Institut national de la propriété industrielle pour prendre part au Salon national des entreprises algériennes, prévu à Alger, en vue de leur ouvrir les portes et leur permettre de développer leurs projets innovants.

Forum Adrar-2020 a donné lieu également à la mise sur pied d'un concours "le petit innovateur" afin d'encourager les jeunes créateurs, leur permettre d'exprimer leurs idées et les accompagner dans ce domaine.

Le concours a permis de primer les lycéennes de Tamentit (Sud d'Adrar) Zineb Yousfi, Yasmine Benhammi Yasmine et Radja Slimani.

Le directeur de la pépinière d'Adrar, Hasnaoui Salem, a indiqué que le forum (5-9 janvier) est un espace approprié pour mettre en évidence les perspectives prometteuses des start-up à travers des ateliers et communications programmés dans le sillage des nouvelles orientations des pouvoirs publics pour la création des mécanismes d'accompagnement et de soutien des start-up et des innovateurs.