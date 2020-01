Congo-Kinshasa: Unikin - Des armes de guerre trouvées dans les homes des étudiants

Alors qu'expirait le délai accordé aux étudiants pour quitter leurs résidences, les responsables de l'université et la police venus inspecter les lieux ont fait cette trouvaille dans le home 7.

Tous les étudiants ont évacué les homes de l'Université de Kinshasa (Unikin) à l'expiration du délai de 48 heures que le gouvernement leur accordé.

Mais, dans leur inspection des lieux, les responsables de cette université et la police ont découvert des armes de guerre et cartouches dans ces dortoirs précisément, au home 7. Sous la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa et d'autres provinces du pays depuis la nuit du 8 au 9 janvier jusqu'à l'avant midi du 9 janvier, des éléments de la Police nationale congolaise (PNC) qui ont investi les lieux ont continué des fouilles pour confirmer le délogement de tous les étudiants et faire, en même temps, un état des lieux.

Certains témoins notent que la police a réussi à appréhender certaines personnes parmi lesquelles celles qui s'adonnaient au pillage des chambres abandonnées par les étudiants. A les en croire, le commissaire général de la police/ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, qui était arrivé sur place après la découverte de ces armes, trois selon ces sources, a promis d'initier des enquêtes en vue de démasquer les propriétaires de ces armes et l'usage qu'ils en faisaient.

Pour une certaine opinion, cette trouvaille risque de confirmer la thèse d'infiltration du milieu estudiantin qui a été soupçonnée être à la base des casses constatées lors de ce mouvement de revendication contre le montant des frais académiques. Une autre encore attire l'attention des autorités sur un acte qui aurait été posé afin de discréditer la communauté estudiantine de l'Unikin, en l'accusant de contenir en son sein des brebis galeuses, propriétaires de ces armes.

Des chambres pillées

Après le départ des étudiants de leurs homes, des habitants des quartiers périphériques de l'Unikin en ont profité pour piller les chambres et autres installations ainsi abandonnées. Selon des sources proches de cet établissement, ils ont emporté portes et fenêtres ainsi que les installations électriques.

C'est l'entrée des éléments de la police dans ce site qui a mis fin à ce pillage. Mais ces homes ressemblent à des endroits abandonnés il y a plusieurs mois où qui ont connu une guerre, tellement qu'ils semblent délabrés.

Une plainte en justice contre Thomas Luhaka

Alors que le délai fixé par le gouvernement pour le déguerpissement volontaire des étudiants de l'Unikin de leurs homes expirait, le Cercle de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité (CRJLI) a déposé une plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation à charge du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Thomas Luhaka, qu'il accuse d'atteinte aux droits garantis aux particuliers. Pour le CRJLI, en effet, cette mesure conservatoire prise par le ministre de l'ESU viole certaines dispositions de la Constitution notamment l'article 29 qui stipule que les domiciles sont inviolables.

Le coordonnateur de cette structure, Franck Kalolo, affirme que le ministre Thomas Luhaka, qui a porté atteinte aux droits garantis aux particuliers, risque une peine de quinze jours à un an d'emprisonnement. « Le déguerpissement a une procédure. Cela nécessite un jugement, une décision judiciaire », a-t-il fait savoir. Le CRJLI, selon lui, attend du Procureur général près de la cour de cassation l'annulation de cette mesure conservatoire. «Vous savez que le campus universitaire ne loge pas seulement des étudiants congolais, il y a aussi des étudiants étrangers, et les ressortissants des différentes provinces qui n'ont pas de famille d'accueil ici à Kinshasa alors que l'Université est organisée », a conclu Me Franck Kalolo, pour motiver la plainte déposée par sa structure. Entre-temps, le comité des étudiants, lui, appelle à la reprise des négociations entre toutes les parties en vue de régler cette situation des frais académiques.