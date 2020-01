Algérie: Réunion de Rezig avec les présidents du Conseil de la concurrence et de la CACI

Alger — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s'est réuni, jeudi à Alger, avec les présidents du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni et le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Abdelkader Gouri, pour examiner les questions et les enjeux de l'économie nationale, indique un communiqué du ministère.

Les deux réunions s'inscrivent dans le cadre d'une série de rencontres et de concertations, menées par le ministre du Commerce avec l'ensemble des cadres, acteurs, partenaires et professionnels du secteur, ajoute la même source Lors de sa rencontre avec le président du Conseil de la concurrence, M. Rezig a mis l'accent sur "l'extreme importance" qu'il accorde à cet organe qui constitue "un mécanisme efficace de lutte contre le monopole et la spéculation, de par son rôle efficient dans la régulation du marché, la garantie de la transparence et la lutte contre les pratiques de concurrence déloyale".

Le ministre a insisté, en outre, sur l'importance de l'égalité des chances entre les opérateurs économiques pour créer une concurrence favorable à la régulation des prix et à la maîtrise de la qualité en vue d'assurer au consommateur un service et une production de qualité.

La rencontre a été l'occasion pour M. Rezig de donner des orientations sur la révision et l'actualisation des textes juridiques de cette instance pour promouvoir le niveau de ses prestations.Lors de sa réunion avec le président de la CACI, le ministre a estimé que la stabilité politique que vit l'Algérie aujourd'hui "aura sans doute un impact positif sur la dynamique économique".

M.Rezig est revenu également sur le rôle qui incombe à la CACI pour attirer les investissements étrangers et établir des partenariats avec les autres chambres à l'échelle internationale, notamment après l'actualisation de plusieurs lois qui constituaient "une entrave pour l'investisseur étranger dans les secteurs non stratégiques".

M.Rezig a saisi cette occasion pour réitérer l'impératif "d'ouvrir le dialogue avec l'ensemble des partenaires", soulignant que "les portes de son département sont toujours ouvertes à tous afin de développer le secteur", a indiqué le communiqué.

Le ministre avait tenu, dès son installation à la tête du secteur, une série de rencontres avec les différents acteurs concernés dont une réunion tenue lundi dernier avec les membres du syndicat des personnels du secteur du Commerce, et ce en présence du ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkai.

Lors de cette réunion, les deux ministres ont écouté les préoccupations soulevées par le partenaire social, notamment en ce qui concerne le statut des fonctionnaires du secteur du Commerce et le dossier du Fonds de revenus complémentaire (FRC). Ces revendications visent à accorder la priorité à l'élément humain au sein du ministère et résoudre les problèmes des fonctionnaires, en se focalisant sur tout ce qui a trait à la vie professionnelle du fonctionnaire.

M.Rezig a exprimé, dans ce sens, "sa disposition permanente à œuvrer avec toutes les parties en vue de résoudre les problèmes et réceptionner toutes les demandes des fonctionnaires par le biais de leurs représentants afin de les prendre en charge personnellement, instaurer un climat d'initiative et d'efficience, et d'œuvrer à rendre justice aux travailleurs lésés à travers la révision des sanctions qui leur ont été infligées.

Le ministre du Commerce avait organisé, mardi dernier, une rencontre avec les représentants de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et des associations de protection du consommateur, lors de laquelle il a été question des enjeux et défis auxquels le secteur est confronté,particulièrement en termes de réalisation de la stabilité économique et de protection du pouvoir d'achat du citoyen, à travers l'encouragement du produit local et la lutte contre le monopole, la spéculation et d'autres pratiques commerciales illégales.