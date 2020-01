Algérie: 60 participants à la 2è édition du campement de jeunes d'astronomie "Thuraya"

Ouargla — Soixante (60) participants, animent la 2ème édition du campement de jeunes d'astronomie "Thuraya", dont les activités ont débuté jeudi après-midi à Ouargla.

Les participants à cet évènement scientifique organisé par la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), en coordination avec l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) de la wilaya d'Ouargla et l'Association "Ibn El-Haythem" d'astronomie (Oum El-Bouaghi), sont structurés notamment dans des clubs d'astronomie au niveau des wilayas d'Ouargla, Oum El-Bouaghi et Alger, selon les organisateurs.

Encadrés par des spécialistes, quatre ateliers de formation sur l'astronomie d'observation et l'astrophotographie, en plus une série de conférences visant à mettre en exergue différents thèmes en rapport avec les techniques de l'astrophotographie, le calcul astronomique, les connaissances de base de l'astronomie et les phénomènes astronomiques, sont aussi au programme de ce campement.

Initié sous le signe de "Promotion du tourisme scientifique d'astronomie", ce campement d'astronomie, qu'abrite la maison de jeunes Mustapha Benboulaïd à Ouargla durant trois jours (9-11 janvier), a pour objectif d'offrir aux participants une opportunité d'échange de connaissances et d'expériences et de vulgariser l'astronomie auprès du grand public, en particulier les jeunes, en les encourageant à développer leurs activités et à créer des clubs spécialisés dans ce domaine scientifique, selon les organisateurs.