Cote d'Ivoire: Cheick Boikary Fofana aux populations de Toulépleu - "Nous avons donné de l'espérance à nos populations"

Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) Cheick Boikary Fofana était à Toulépleu le mercredi 8 janvier 2020.

À la place Alassane Ouattara de cette ville il a livré un message de paix : « Ma visite s'inscrit dans le dynamisme de la réconciliation nationale, la paix et le vivre ensemble. Je suis ici à Toulépleu pour la paix. Nous ne devons pas mettre nos quartiers, nos villages et villes dans la poudrière. Tournons-nous de l'esprit de méchanceté et de haine, car le bon Dieu nous regarde. Dieu n'aime pas de l'injustice. Si nous n'avons pas peur des hommes, ayons la crainte de Dieu. Nous avons l'obligation de nous aimer les uns et les autres car nous venons d'une seule mère et d'un seul père, c'est-à-dire d'une seule famille. Donc à quoi sera de s'entretuer entre nous les frères. La religion n'aime pas ça. »

Le Cheick a ajouté :« les religions sont les mêmes, que ce soit musulmans, chrétiens et toutes autres confessions religieuses, nous prions Dieu. Donc nous sommes les mêmes. Détournons-nous des politiciens et prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire afin que Dieu exauce nos prières. »

Il a également invité les jeunes de Toulépleu de se mettre au travail : « le travail nourrit son homme et aussi le travail que nous recherchons se trouve en Côte d'Ivoire et non pas ailleurs. Votre région est riche. Pourquoi, aller chercher ailleurs? Voyez-vous tout l'Occident vient créer des emplois et entreprises chez nous. Il ne vaut pas la peine d'aller en Europe pour aller se chercher. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants . Donc je vous demande de rester, il y a du travail pour tout le monde pour ceux qui ont des diplômes et pour ceux qui ne l'ont pas, il aura fallu créer des projets pour vous. »

Le troisième adjoint au maire de Toulepleu Kah Guei Martin représentant le maire Denis Kah Zion, a exprimé sa gratitude et sa joie pour la visite.