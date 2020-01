Cote d'Ivoire: Corps découvert dans le vol AF 703 / Amadou Koné - "On aperçoit vers 23h, un individu s'accrocher au train d'atterrissage de l'avion à son décollage"

Le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, jeudi 9 janvier 2020 pour s'enquérir des avancées de l'enquête ouverte suite au décès d'un adolescent dans le puits du train d'atterrissage du vol AF703 de la compagnie Air France qui effectuait le mercredi 8 janvier 2020 la liaison Abidjan-Paris Roissy Charles De Gaulle.

Recevant la presse après une réunion avec la commission d'investigation mise en place le mercredi, jour de l'incident, le ministre Amadou Koné a fait le point ci dessous : « Je viens de discuter du contenu du premier résultat d'enquête avec la commission d'investigation conduite par l'autorité nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Après le visionnage des caméras de surveillance, il s'avère que l'individu n'a pas pu avoir accès à l'avion en stationnement sur le parking. Car toutes les routines de contrôles ont été effectuées. Il faut aussi noter que c'est autour de 19h40 qu'un agent d'Air Côte d'Ivoire a signalé à l'ASECNA qu'un individu ne serait pas loin de la piste d'atterrissage. Immédiatement, les services de gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les agents de l'ANAC ont procédé à une fouille minutieuse des lieux où est apparu l'individu sans succès. En visionnant les caméras de l'ANAC, on aperçoit malheureusement vers 23h, un individu en train de s'accrocher au train d'atterrissage de l'avion juste avant son décollage», a fait savoir Amadou Koné.

Poursuivant, il a confirmé ce que l'Intelligent d'Abidjan a révélé dans sa parution de ce jeudi, à savoir que l'individu aurait certainement sauté l'une des clôtures de l'aéroport : « Dans l'une des vidéos, l'individu portait un léger tee-shirt, et était pratiquement torse nu. On ne peut pas s'habiller de la sorte et passer tous les portiques sans être interpellé. Voilà pourquoi, nous pensons qu'il pourrait passer ailleurs, par la clôture. Sur les lieux, on a trouvé un sac contenant des habits d'un adolescent. Il peut avoir entre 15 et 17 ans. Nous pensons que l'individu a eu accès à l'aéroport puis à l'avion en escaladant le mur pour ensuite se cacher dans l'espace vert et s'agripper enfin au train d'atterrissage juste avant le décollage de l'avion ».

[ Voici les mesures prises par le ministère des transports ]

Dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité aéroportuaires, le ministère des Transport en relation avec tous les ministères concernés a décidé de mettre en place un dispositif de vigilance accrue à l'extérieur et à l'intérieur de l'espace aéroportuaire : « Les clôtures seront renforcées. Nous allons procéder au déguerpissement des populations autour de la zone aéroportuaire ».

« Notre aéroport n'est pas menacé »

Concernant les conséquences sur la certification de l'aéroport d'Abidjan, Amadou Koné a dit : « En 2018, il y a eu 94 cas dans le monde avec une trentaine en Amérique du nord. Tous ces évènements permettent après les échanges d'informations de renforcer la sécurité aéroportuaire à l'échelle mondiale. Notre aéroport est classé parmi les plus sûrs au monde. Tous les 3 mois nous avons une évaluation OACI des risques et la dernière date du 14 décembre 2019, que nous avons passée avec succès. Je dois vous dire que notre aéroport n'est donc pas menacé ».

Une enquête a été ouverte à Abidjan pour violation grave des dispositions sécuritaires aéroportuaires et mise en danger de la vie d'autrui. Les ministères ivoiriens des affaires étrangères et de la justice suivent l'enquête ouverte à Paris, au parquet de Bobigny en vue d'avoir des détails sur l'identité et les motivations de l'individu.