Sénégal: 2eme Edition des Rencontres du marché des titres publics - Le Royaume-Uni souhaite développer des partenariats gagnant-gagnant

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal a pris part hier mercredi, à la Rencontre du marché des titres publics (Rmtp). A cette occasion, son excellence Madame Victoria Billing s'est réjouie du partenariat entre FSD Africa et l'Agence UMOA-Titres et au-delà, de la collaboration entre la Banque d'Angleterre et la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao).

Elle dit espérer que cela permettra un échange d'expérience fructueux entre nos différentes institutions.

« Ce partenariat fait partie de la collaboration croissante du Royaume-Uni avec cette région. Résultat de l'engagement pris en 2018 d'accroître considérablement la présence du gouvernement britannique en Afrique, d'ouvrir de nouvelles missions et de faire appel à des experts en commerce, à des spécialistes de l'investissement, et d'autres professionnels des politiques économiques pour répondre à nos intérêts communs et trouver des solutions aux plus grands défis du monde », a déclaré la diplomate britannique.

Elle a ajouté que son pays veut développer des partenariats « gagnant-gagnant » modernes qui procurent des avantages mutuels - tels que le déblocage d'investissements de grande qualité pour livrer plus d'exportations et plus d'emplois, tant pour les entreprises britanniques que pour nos partenaires africains.

C'est pourquoi, explique-t-elle, le gouvernement du Royaume-Uni accueille le sommet sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique à Londres le 20 janvier. Aujourd'hui, souligne l'ambassadeur, on m'a demandé de parler de la croissance verte.

« Le Royaume-Uni est un leader dans ce programme de croissance propre, soutenu par une réglementation intérieure ambitieuse. Nous organiserons conjointement la Cop 26 en décembre de cette année. Et nous travaillons dur avec des partenaires à travers l'Afrique pour soutenir les autres dans leur ambition de faire croître leurs économies tout en réduisant les émissions. En effet, au Royaume-Uni, le financement a été utilisé de diverses façons novatrices pour aider les

collectivités et les entreprises à accéder au financement. Par exemple, en Afrique subsaharienne, la plate-forme de performance des énergies renouvelables (REPP, 148 millions de livres sterling) financée par le gouvernement soutient les promoteurs de projets de petite et moyenne taille en leur fournissant des conseils techniques en matière de développement de projets et des financements de démarrage », a-t-elle confié. Dans son discours, elle a indiqué que London Stock Exchange Group (LSEG) a pris une série de mesures pour soutenir les investisseurs et les émetteurs dans la transition vers une économie sobre en carbone et durable.

Selon Victoria Billing , elle a développé une offre globale de financement et d'investissement durable et continue d'innover pour répondre aux besoins du marché. Elle a affirmé que LSEG a été la première grande bourse au monde à lancer un segment dédié aux obligations vertes en 2015. Elle compte maintenant plus de 100 obligations vertes et durables actives cotées sur ses marchés par des émetteurs, y compris des entreprises, des municipalités, des souverains et des banques multilatérales de développement de 16 pays, qui ont amassé plus de 29 milliards de dollars dans 12 devises.