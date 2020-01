Algérie: Le RND exprime sa satisfaction quand à la création du comité d'experts chargé de la révision de la Constitution

Alger — Le Rassemblement national démocratique (RND) a exprimé, jeudi, sa satisfaction quant à la création d'un comité d'experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution, souhaitant que "cette démarche permette la consultation de toutes les forces politiques et franges sociales pour une entente nationale plus effective".

Dans un communiqué ayant sanctionné la réunion de son bureau national, sous la présidence de son secrétaire général par intérim, Azzedine Mihoubi, le parti a noté "avec satisfaction" la création d'un comité d'experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution, en application des engagements du Président de la République vis-à-vis des revendications populaires, souhaitant que "cette démarche permette la consultation de toutes les forces politiques et franges sociales pour une entente nationale plus effective".

Le RND a également formulé le vœu de voir le nouveau gouvernement "parvenir à réaliser les espoirs et ambitions du peuple algérien et booster le développement pour atteindre le niveau escompté".

Dans ce contexte, le parti a salué "la participation active" à la réussite de l'élection présidentielle du 12 décembre, estimant qu'il s'agissait d'une échéance qui "a permis à l'Algérie de recouvrer sa légitimité constitutionnelle et sa stabilité, à travers la consécration de la volonté populaire et l'amorce d'une nouvelle étape, fondée sur le rétablissement de la confiance et la réalisation des aspirations du peuple algérien à la construction de nouvelles institutions".

A ce propos, la même formation politique a exprimé de nouveau sa reconnaissance à l'Armée nationale populaire (ANP) pour "les efforts consentis en faveur du processus constitutionnel couronné par l'organisation d'une présidentielle ayant permis au peuple d'exprimer sa volonté et son libre choix".

Par ailleurs, le RND a indiqué suivre avec "un grand intérêt" les développements du dossier libyen, affichant "son soutien à la position nationale officielle et aux efforts déployés par l'Algérie à travers l'activation de son dispositif diplomatique et par son poids géographique, en établissant des liens avec les différentes parties pour faire prévaloir la voie du dialogue et les solutions pacifiques, loin de toute ingérence étrangère pouvant aggraver davantage la situation".

Evoquant les affaires du parti, le Bureau national du RND a fait savoir que toutes les préparatifs avaient été finalisés lors de sa réunion pour la tenue de la session extraordinaire du parti, prévue vendredi. Cette réunion a porté également sur l'examen de la composante de la commission nationale devant préparer le prochain congrès et arrêter la date de sa tenue.