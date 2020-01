Congo-Kinshasa: 28ème journée déontologique de Kinshasa - Dr Elvis Bula appelle les médecins à exercer leur profession selon les règles de la pratique de la médecine

Le docteur Elvis Bula, président du Conseil Urbain de l'Ordre des Médecins (CUOM) a appelé, dernièrement, tous ses collègues médecins, prestant dans des différentes juridictions de la ville de Kinshasa, à exercer leur profession tout en respectant les règles de la déontologie régissant la pratique de la médicine. C'était en marge de l'ouverture de la 28ème journée déontologique de Kinshasa, tenue dans l'amphithéâtre de l'Université Bel Campus, située dans la commune de Limete. Laquelle journée était axée sur le thème «l'éthique et la déontologie médicale, socle de la pratique de l'art de guérir».

Dans son adresse, le docteur Elvis Bula a renseigné que 6 médecins ont été appréhendés et sont en voie d'être transférés en prison à cause de non-respect des règles d'éthique de la profession. A ce sujet, a-t-il dit, que tous les cas similaires seront farouchement sanctionnés au cours de cette année 2020. D'après lui, les jeunes médecins doivent recevoir leurs primes de risque pour éviter de temps à temps les grognes sociales. Sur ce, il en a appelé à la conscience de tous ses collègues afin de faire preuve de prudence, de discipline et du respect mutuel car, selon lui, cette pratique contribue à l'édification de la noblesse, du prestige et de la respectabilité de l'Ordre des médecins. Aussi, en passant, il a demandé aux médecins membres du CUOM de s'acquitter régulièrement de leurs cotisations mensuelles pour permettre à leur structure de faire face à ses charges.

Le président national de l'Ordre des médecins, le docteur Berthier Nsadi, a, pour sa part, martelé sur le rôle de ladite structure. Il a indiqué que les démarches seront amorcées pour amener les médecins œuvrant dans le secteur privé à contribuer, eux aussi, à l'édification de la corporation. En même temps, il a fait savoir aux participants que cette année 2020 sera marquée par l'organisation de l'élection des dirigeants de l'Ordre, même dans les cellules qui sont devenues des organes et dont les mandats des dirigeants, qui étaient auparavant de 3 ans, sont relevés à 5 ans. Par ailleurs, il a invité l'Ordre des médecins de travailler sans relâche pour mettre de l'ordre dans le secteur et de ne pas céder aux pressions politiques et sans complaisance, et de s'assurer qu'il a le soutien de la Présidence de la République.

Au cours de cette journée, plusieurs sous-thèmes ont été abordés, à savoir "les fondements de l'éthique : la déontologie dans la pratique médicale, les défis actuels de la déontologie médicale, les valeurs fondamentales et la problématique des affectations des médecins en RDC". Enfin, la journée s'est soldée par la remise des diplômes de mérite à quelques docteurs qui ont contribué à l'épanouissement et au bon fonctionnement de l'Ordre des médecins en RD. Congo. Parmi lesquels, le Docteur Jean-Jacques Muyembe, le Docteur Pascal Tshamala, le Dr Kabamba Mbuebue pour ne citer que ceux-là.