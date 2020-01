Madagascar: Assainissement à grande vitesse - Fonction publique

Sur la sellette. Les employés des services publics recrutés par « kiantrano an-trano » sont dans une situation de crainte permanente de perdre leur emploi.

Le régime Rajaonarimampianina ayant opéré un recrutement de masse par népotisme à grande échelle, le régime actuel a décidé, quant à lui, de lancer un assainissement à grande vitesse. Lors du Conseil des Ministres du 17 avril 2019, le président Andry Rajoelina a ordonné aux membres du gouvernement et à tous les responsables étatiques de mettre tout en œuvre pour « la rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat ». Il a ainsi donné des consignes concernant la maîtrise des dépenses pour les salaires, tout en exigeant un audit qualitatif des agents de l'Etat. Le président de la République a aussi ordonné la suspension des recrutements au niveau de l'Administration publique ett ce, conformément aux principes d'austérité budgétaire prônée par le régime. 9 mois après cette décision du président, les résultats de l'audit commencent à se révéler.

Non renouvellement. Plusieurs centaines de fonctionnaires dont l'appartenance à la Fonction publique est considérée comme douteuse et/ou inutile risquent le non renouvellement de leur contrat de travail. Cette mesure concerne particulièrement les employés de courte durée (ECD). En effet, durant le Conseil des ministres du 17 avril 2019, le président Andry Rajoelina a exigé que chaque agent de l'Etat ait un rôle et une mission bien précise au niveau de leur service ou direction. Les ministères ont donc procédé à des évaluations qualitatives des ECD au sein de leur département respectif. Pour ce qui est du Ministère de la Communication, 52 décisions d'engagement des employés de courte durée n'ont pas été renouvelées en 2019 et 41 en début de cette année 2020 pour le compte des budgets centraux et régionaux. C'est ce que confirme un haut responsable du Ministère dans un communiqué publié hier. L'audit mené au niveau du personnel aurait révélé des absences irrégulières fréquentes de certains agents constatées pendant les contrôles inopinés. En outre, un sureffectif a également été constaté auprès de nombreuses directions et services.

Carte de la transparence. Ce problème entraîne la sous-exploitation des agents, surtout les agents ECD, qui pourtant, représentent plus de la moitié du nombre du personnel du Ministère de la Communication. D'après les informations, 52% des employés de ce Ministère sont des ECD. Sur les 1924 personnes qui travaillent au sein du Ministère, 999 sont des ECD dont 620 ECD centraux et régionaux, et 379 en budget autonome au niveau des organismes rattachés. Cette réduction du nombre d'employés de courte durée va se poursuivre au niveau des organismes rattachés. Selon le communiqué, des audits sont en cours pour identifier les compétences et les aptitudes des agents en service dans lesdits organismes. En revanche, 90 agents ECD du Ministère de la Communication, dont la plupart dispose d'une ancienneté importante ont été promus au poste d'Agents Employés Fonctionnaires Assimilés (EFA) pour l'exercice budgétaire 2019. La question est de savoir si les autres ministères vont suivre cet exemple du Ministère de la Communication et de jouer la carte de la transparence dans la gestion de leur personnel. Cette initiative du régime va certainement faire des heureux et des mécontents. C'est pourtant un mal nécessaire dans la lutte contre les fonctionnaires fantômes. Nul n'ignore que depuis plusieurs années, chaque changement de régime et chaque remaniement engendre des recrutements sous le signe du népotisme et du clientélisme, où les ministres, les directeurs et les chefs de service œuvrent et manœuvrent pour pouvoir recruter les copains et les coquins. Une pratique que le régime actuel entend changer à tout prix.