Madagascar: Inondation de la Capitale - Des travaux d'urgence pour le curage des réseaux d'assainissement

Jeter les ordures dans les canaux d'évacuation d'eau est à la mode dans certains quartiers de la capitale.

La forte montée des eaux dans la ville d'Antananarivo est due à 75% aux déchets jetés dans les canaux d'évacuation d'eau. Les autorités ont décidé de lancer des travaux de curage avec des engins et également avec l'HIMO (Haute intensité de main-d'œuvre).

Les précipitations ont atteint 75mm en seulement une heure. En effet, les fortes pluies du 8 janvier dernier, ont engendré l'inondation de plusieurs quartiers de la ville d'Antananarivo. Hier, une descente sur terrain a été faite par les représentants de l'APIPA (Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo), du SAMVA (Service Autonome de l'Assainissement de la Ville d'Antananarivo), du Gouvernorat d'Analamanga, ainsi que de la Direction Générale (DGATH) et de la Direction Régionale (DRATH) de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat, au sein du MAHTP (Ministère de l'Aménagement, de l'Habitat et des Travaux Publics). Cette délégation a déclaré que des travaux d'urgence seront menés pour le curage des réseaux d'assainissement. « Le SAMVA présentera le devis ce jour même, avec la localisation des zones où les travaux devront se faire. Pour les canaux et les zones où on ne peut pas utiliser des engins, on adoptera le système HIMO. Des travaux sont déjà en cours au Massay », ont indiqué les membres de la délégation, lors de la descente sur terrain hier, à Besarety. D'après les explications, le curage est indispensable, tout comme la sensibilisation des habitants des différents quartiers quant au respect des infrastructures d'assainissement. Il est certain que l'implication de la population, à travers l'utilisation du système HIMO, devrait contribuer à responsabiliser les communautés concernées.

Ordures. D'après les techniciens, les infrastructures d'assainissement ainsi que les stations de pompage du canal d'Andriantany et du C3 sont déjà opérationnelles et devraient permettre d'éviter l'inondation en période de pluies. Cependant, avec les fortes pluies de cette semaine s'ajoutent les ordures qui bouchent les canaux d'évacuation d'eau, dans plusieurs quartiers de la capitale. « Les eaux de pluies devraient être évacuées rapidement vers les stations de pompage. Malheureusement les réseaux d'assainissement ne fonctionnent pas correctement à cause des déchets qui y sont déversés, pour le cas de certains quartiers. C'est l'une des grandes raisons pour lesquelles, les routes sont inondées, surtout dans les bas-quartiers », a indiqué la délégation. Par ailleurs, elle a soutenu qu'il faudrait vraiment une prise de responsabilité des différents responsables au sein de la Commune, pour lutter contre les constructions illicites qui empiètent sur les réseaux d'assainissement, ou qui bordent de trop près les canaux d'évacuation d'eau. C'est le cas à Besarety, Andravoahangy, Ambodivona, Andranonahoatra, etc. « Si ces problèmes ne sont pas réglés, il faut toujours s'attendre à ce que les eaux de pluies stagnent sur les routes. L'objectif actuel consiste à les évacuer le rapidement possible. C'est la raison pour laquelle, le MAHTP a organisé cette descente sur terrain, afin de trouver des solutions urgentes », a indiqué le ministère. Bref, le plus grand défi pour éviter les inondations concerne aujourd'hui la lutte contre le déversement des ordures dans les canaux d'évacuation d'eau.