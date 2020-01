Madagascar: MENETP et Fondation Mérieux - Des kits pédagogiques pour l'éducation à la santé des enfants

Le kit d'éducation à la santé présenté à la salle de conférences du MENETP à Anosy.

Le 09 janvier 2020, une signature de convention de partenariat entre le ministère de l'éducation Nationale, représenté par la ministre Marie Thérèse Volahaingo, et la fondation Mérieux s'est tenue à la salle de conférences du MENETP. L'objet de cette convention est le déploiement de kits d'éducation à la santé dans l'ensemble des établissements scolaires du pays. Ces kits sont des outils ludiques et interactifs développés par la fondation Mérieux avec la collaboration d'experts franco-malgaches (médecins, ingénieurs pédagogiques, formateurs et animateurs). Ils vont permettre l'apprentissage des gestes simples et des bonnes pratiques qui peuvent améliorer la protection des enfants et leurs familles face aux maladies infectieuses dans le but de réduire les risques de mortalité infantile. Leurs particularités sont qu'ils ont été conçus pour donner un rôle actif à l'enfant et provoquer l'échange.

Composition du kit. Le kit est tout d'abord disponible en deux versions : française et malgache. Il sera mis à disposition des enfants sous forme papier et numérique, ceci dans le but d'obtenir plus d'impact. Quant à sa composition, il comprend des jeux de cartes, des jeux vidéo, des courts métrages, des dessins animés, des quiz à la fois pour les animateurs que les éducateurs et un guide qui permet à l'animateur de s'approprier les outils en toute autonomie. Pour ce premier déploiement, les grands thèmes de la santé disponibles dans ce kit sont : WASH (acronyme pour eau, assainissement et hygiène) ; nutrition et éducation sexuelle complète. Les thèmes maladies infectieuses et addiction seront disponibles d'ici à la fin de cette année 2020.

Plusieurs acteurs ont participé à ce projet ; le ministère de la Santé Publique, le ministère de l'Education nationale, le ministère de l'Eau, le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'Office national de la nutrition, Graines de bitume, ACCESMAD, Moringa Wave et Tanora Garan'Teen.