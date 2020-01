Madagascar: Football / CAF Awards - Une troisième place qui valorise Madagascar

Madagascar classé devant les mondialistes égyptiens, camerounais, nigérians, ivoiriens, sud-africains et marocains, c'est déjà une sacrée performance pour le football malgache.

2020 commence déjà sur une bonne note pour le football malgache. La sélection nationale « Barea » termine troisième derrière les Fennecs de l'Algérie et les Lions de la Téranga du Sénégal dans la catégorie « meilleure équipe nationale masculine 2019 » lors de la cérémonie de la CAF Awards en Egypte. 2019 est sans doute l'une des plus belles années du football malgache. « Franchement les mots me manquent pour exprimer mon émerveillement ! Madagascar 3e à l'échelle de l' Afrique. Qui l'eût cru ? En tant que premier responsable du Sport et de la Jeunesse à Madagascar, j' adresse mes vives et chaleureuses félicitations à nos champions, et je ne peux que saluer et savourer à juste mesure cette reconnaissance continentale de notre football.

Une preuve- une fois de plus- que la fabuleuse épopée réalisée durant la CAN n'était pas le fruit du hasard , ni un coup de chance passager. Une gratification qui somme toute, reflète la santé du Sport malgache en général. Résultat de la nouvelle politique adoptée à l'égard du Sport, des sportifs, de l' Éducation Physique de qualité par le président Andry Rajoelina, et exécutée sans faille ni fioritures par le Ministère de la Jeunesse et des Sports . Le Velirano , » Sport, Fierté nationale » ne reste pas au stade de slogan . Elle est une réalité vécue. À ma connaissance aucune équipe pour sa première sortie sur la scène internationale n'a été classée 3e par la CAF ! Et là-dessus nous pouvons nous enorgueillir à plus d'un titre.

Pour la 2e fois consécutive, en l'espace de quelques mois , les Barea marquent l'histoire de leurs empreintes. Vous vous en rendez compte, Madagascar classé devant les Pharaons d'Égypte, les Lions indomptables du Cameroun, les Éléphants de Côte d' Ivoire, les Super Eagles du Nigeria, les Lions de l' Atlas du Maroc, les Léopards de la RDC , les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Tous des mondialistes. On croit rêver. Mais c'est la glorieuse et émouvante réalité. Je dis bravo à nos gars. Bravo à Nicolas Dupuis. Alefa Barea » a fait savoir, Tinoka Roberto, interrogé sur ce résultat de Madagascar au CAF Awards 2019. Dans la catégorie coach masculin de l'année, Nicolas Dupuis termine à la quatrième place. « C'est logique et très valorisant car nous terminons derrière deux grandes nations du football plusieurs fois mondialistes. En ce qui me concerne, terminer quatrième du classement des entraîneurs sur le continent africain me rend très fier.

Donc pour l'équipe et pour moi même, je remercie les nombreux supporters malgaches qui nous soutiennent énormément et nous donnent beaucoup de force » a fait savoir, Nicolas Dupuis. Dans onze jours, Madagascar connaîtra ses futurs adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Tous les pays sont à craindre. Madagascar fait peur aussi. Évitons surtout le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie qui semblent intouchables » conclut le coach des Barea.