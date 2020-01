Ghana: Brouille sur les droits de télévision des compétitions

Au Ghana, le retour au football après de longs mois de disette n'est pas de tout repos pour la nouvelle administration. La GFA (Fédération ghanéenne de football) est accusée de favoritisme dans l'attribution des droits TV.

En débu de semaine, la GFA a annoncé que la société Startimes a remporté l'appel d'offres lié aux droits de télévision de la Premier league (championnat de première division) et la FA Cup (Coupe de la Ligue). Un montant de 5,025 millions de dollars est évoqué.

Jeudi, la GBC (Ghana Boradcasting Corporation), dans un communiqué, dénonce la position de fédération. D'après l'organe public, son offre était bien supérieure à celle de Startims mais la GFA l'a tout simplement rejeté.

JUST IN: Ghana Broadcasting Corporation (GBC) says it is disappointed with the GFA's decision to award StarTimes TV rights of the Ghana Premier League and FA Cup.

GBC says despite tabling a "superior financial offer" than StarTimes, the GFA unjustifiably denied them the Rights pic.twitter.com/lAN1SUO6H0

- Saddick Adams (@SaddickAdams) January 9, 2020

Plus tard, la GFA répond à la GBC. Egalement dans un communiqué, l'instance révèle avoir bien reçu des offres. Mais ces dernères n'étaient pas proportionnelles aux attentes. D'où le rejet.

Le championnat de première division a repris depuis 2 journées au Ghana.