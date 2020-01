Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Une qualification en jeu pour le TP Mazembe

Dans le groupe A, le TP Mazembe reçoit samedi les Angolais du Primeiro de Agosto dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue des Champions. Après le nul enregistré il y a deux semaines à Luanda, une victoire assurerait aux Corbeaux une place en quarts de finale.

Le Tout Puissant Mazembé peut obtenir sa qualification sur cette rencontre, mais profiter pour prendre sa revanche sur leur élimination en 2018. Les Corbeaux accueillent les Rouges et Noirs ce samedi sans pression d'une revanche à prendre. C'est qu'annonce Pamphile Mihayo en conférence de presse d'avant-match ce vendredi. Le technicien du TP Mazembe répondant aux questions des journalistes, note que son équipe est tranquille et bien préparé la rencontre sans se préoccuper de ce qui s'est passé il y a deux ans.

« On ne repense pas à ce match de 2018. C'était il y a deux ans, aujourd'hui nous sommes en 2020, en plus c'est à une autre étape, la phase des groupes. Là nous avons envie de faire un bon match, voilà ce qui compte pour nous », commente Mihayo.

En Angola, les poulains de Pamphile Mihayo ont obtenu un nul amer de un but partout. Cette-fois ci à Kamalondo, le club présidé par Moïse Katumbi à l'occasion d'obtenir une victoire, synonyme de qualification au second tour.

« Il est vrai qu'en Angola, il nous a manqué des choses. On a accusé quelques failles, mais on apprend tous les jours, quand on gagne et quand on perd. On a tiré des leçons de ce match aller et on a travaillé dessus pour nous perfectionner et présenter une autre image de nous demain », a-t-il révélé.

Pour rappel, dans ce groupe A de la Ligue des Champions, le TP Mazembe mène la danse avec 7 points, suivi des Égyptiens de Zamalek 4 points. Zesco United et les Rouges et Noirs de Primeiro d'Agosto sont 3è et 4è avec deux unités.