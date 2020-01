Sénégal: Tottenham-Liverpool - Meilleur joueur africain 2019, une motivation de plus pour Sadio Mané

Annoncé comme le grand favori, Sadio Mané l'a eu. Mardi, l'enfant de Bambali a été sacré Meilleur joueur africain 2019 lors des CAF Awards qui se sont déroulés à Hurghada, en Egypte. Un trophée qui vient récompenser l'attaquant de Liverpool qui a connu une année faste aussi bien avec les Reds qu'avec la sélection du Sénégal. Alors que Liverpool affronte Tottenham samedi dans le choc de la 22ème journée de Premier League, ce trophée sera une motivation de plus pour Mané, qui fait déjà une belle saison depuis le début de l'exercice 2019-2020.

Le choix porté sur lui n'a surpris aucun observateur, tant Sadio Mané s'est illustré durant l'année 2019 comme l'un des meilleurs joueurs sur le plan africain et mondial. Le natif de Bambali a d'ailleurs connu une année faste aussi bien avec les Reds de Liverpool qu'avec la sélection du Sénégal.

En effet, en plus d'avoir été co-meilleur buteur de Premier League la saison dernière avec 22 buts, Mané a gagné la Ligue des champions UEFA avec Liverpool pour la première fois dans sa carrière. Quelques semaines plus tard, il parvient jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019) avec la sélection du Sénégal, battu en finale par l'Algérie. Plus récemment, le 21 décembre, le Lion termine son année en beauté en remportant la Coupe du monde des clubs face à Flamengo à Doha au Qatar. Une première pour lui et pour les Reds.

A Hurghada, Mané avait Tottenham dans la tête

Bien que largement en tête du championnat avec 13 points d'avance sur son dauphin, Leicester (et un match retard), Liverpool ne veut rien faire au hasard cette saison. Les dispositions prises par le club anglais lors du déplacement de Sadio Mané en Egypte pour les CAF Awards en est une illustration. Conscient que leur ailier sénégalais leur sera précieux lors du choc contre Tottenham à l'occasion de la 22ème journée de Premier League, les dirigeants des Reds ont tout fait pour mettre le joueur à l'aise au cours de ce petit voyage.

Ainsi donc, en plus d'avoir mis un jet privé à sa disposition, le club l'a fait accompagner de 7 entraîneurs (dont un physique). Ce qui a permis à Sadio Mané de s'entraîner au stade El Gouna pour rester en forme durant son voyage. Aussi, un imposant dispositif sécuritaire a été mis en place pour le Sénégalais, des agents de Liverpool l'ayant suivi en Egypte pour sécuriser son hôtel et procédé au verrouillage de sa chambre.

Par ailleurs, alors que son pays l'attendait pour célébrer son trophée avec lui mercredi, Sadio Mané ne s'est finalement pas rendu au Sénégal, la visite ayant été reportée au dernier moment. La raison officielle évoquée pour expliquer ce rendez-vous raté est le retard accusé dans l'obtention du permis de survol de la Tunisie par l'avion du joueur. Ce permis tardant à arriver, « Liverpool a décidé de (ramener) son joueur, parce qu'il (le club) ne peut pas continuer à attendre un permis dont on ne sait pas l'heure (de délivrance) exacte », a-t-on expliqué. La preuve que les Reds ne voulaient prendre aucun risque pour leur joueur et le voulaient prêt pour le match contre les Spurs.

Une motivation de plus pour le choc contre Tottenham et la suite de la saison

On se souvient de son doublé inscrit contre les Spurs le 11 février 2017. C'était il y a presque trois ans, à l'occasion de la 25è journée du championnat anglais. Un doublé express réalisé en deux minutes qui a permis aux Reds de l'emporter 2-0. Depuis cet exploit, le Sénégalais n'a plus marqué contre les Spurs en championnat.

Ce samedi, le titre de Meilleur joueur africain obtenu par l'ailier de Liverpool sera peut-être pour lui une motivation de plus pour briller à nouveau contre les Spurs. De toutes les façons, Mané sera très attendu lors de cette rencontre. Il en sera de même tout le reste de la saison, quand on sait que l'objectif du joueur, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, sera désormais de s'offrir le trophée en 2020 et d'avoir une place sur le podium pour le Ballon d'Or France Football.