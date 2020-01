Sénégal: Retard dans le lancement de promobile et préjudices subis - Mbackiou Faye engage la responsabilité de l'Etat et annonce une plainte contre Free

Face à la presse hier, jeudi 9 janvier 2020, Mbackiou Faye, PDG de Promobile, est revenu sur le diffèrent qui l'oppose à l'opérateur de téléphonie mobile Saga Africa limited, propriétaire de la marque téléphonie Free Sénégal.

A en croire, Mbackiou Faye PDG de Promobile, ayant rempli toutes les conditions nécessaires pour lancer sa puce, il se trouve toujours confronté à des écueils. «Au moment où je vous parle, nous avons plus de 300 employés qui émargent tout les mois et cela depuis 9 mois. Et chaque fois que nous avons arrêté une date pour le lancement, on nous sert des alibis pour dire que sur le plan technique, on n'est pas encore prêt. Et ça commence à devenir tellement récurant, du fait du dilatoire de notre partenaire Free Sénégal».

Face à ces difficultés, le PDG de Promobile interpelle l'Etat invité à prendre des mesures. «Des deux choses l'une : ou l'Etat nous regarde fermer l'entreprise et renvoyer les employés ou bien l'Etat qui est un Etat de droit fasse valoir vraiment la force de la loi».

A côté de ces avocats, il n'a pas écarté l'éventualité de porter plainte pour réclamer une compassassions à Free Sénégal. «L'Etat doit prendre ses responsabilités, des sanctions doivent tomber. Mais nous aussi, nous allons prendre nos responsabilités, nous allons les amener en justice pour tout le préjudice que Promobile a subi.

Des milliards et milliards investis et jusqu'à présent il n'y a pas de réaction de la part de Free. Et, pour cela, la justice sera interpellée», prévient Me El Hadji Diouf, un des avocats de Promobile.