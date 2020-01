Sénégal: Méga rassemblement à Dakar et dans les régions, ce vendredi, contre la hausse des prix de l'électricité - «Noo lank», en mode combat !

La plateforme « Noo Lank », engagée dans un « mortal kombat » contre la mesure étatique de hausse des prix de l'électricité, est décidée à manifester à Dakar et à l'intérieur du pays, ce vendredi, qu'elle ait l'aval de l'autorité préfectorale ou non. En conférence de presse organisée hier, jeudi, ses membres ont appelé tous les Sénégalais à se joindre à la marche nationale de ce jour.

«Nio Lank » bande les muscles, à la veille de sa marche nationale de ce vendredi 10 janvier à Dakar et dans 5 autres régions du pays. Hier, jeudi, en rencontre avec la presse, le collectif a fait part de sa détermination à battre le macadam, que l'Etat autorisée sa marche ou pas.

Tout en relevant qu'une lettre d'information a été déposée depuis le 26 décembre dernier, le collectif «Noo Lank» a mis ainsi l'Etat en garde contre toute initiative d'interdiction de sa manifestation.

Dans le foulée, «Noo Lank » qui a été renforcée ces derniers temps-ci par le soutien du Pds, du Front de résistance nationale (Frn) et d'autres acteurs de l'opposition, a lancé un vibrant appel à la mobilisation pour ce vendredi. « Nous invitons tous les Sénégalais à venir massivement à la marche que nous allons tenir demain (vendredi 10 janvier 2019-ndlr) à partir de 15 heures à la place de l'Obélisque jusqu'au rond-point de la Rts, mais aussi dans les régions du Sénégal: Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda et Thiés, pour manifester leur opposition à la hausse sur les tarifs de l'électricité », a ainsi lance Amadou Gaye, le porte-parole du jour de «Noo Lank ».

Et de poursuivre, face à la presse : « Nous rappelons aux Sénégalais que la hausse du prix de l'électricité vient après le resserrement du contrôle douanier qui a augmenté les coûts de tous les conteneurs, les produits importés. Cette hausse vient également après la hausse des tarifs du prix de l'essence qui va impacter naturellement tous les services de transport et d'automobilistes. Ce que nous disons donc, c'est que cette hausse de l'électricité est contraire à ce que le gouvernement veut affirmer en disant qu'il y a une partie des abonnés de la Senelec qui sera touchée. Cette information est fausse. Parce que lorsque vous augmentez les prix de l'électricité, le transport, les produits importés, tous les produits vont augmenter. Donc, tous les Sénégalais vont être touchés ».

Indexant davantage le pouvoir en lace, Amadou Gaye dira : « Encore une fois, nous sommes devant un gouvernement qui a des difficultés financières sérieuses et qui au lieu de faire des économies au sein de la Senelec, où ils y a des pertes énormes sur la fraude et le transport de l'électricité. Au lieu de faire des économies sur les charges d'achat de l'électricité, le Gouvernement et la direction de la Senelec préfèrent encore ponctionner les Sénégalais ».

En conférence de presse hier, jeudi 9 janvier 2020, « Noo Lank » a aussi dit constater avec regret l'emprisonnement continu de Guy marius Sagna et de ses co-inculpés. Dans ce sens, un appel à été adressé à tous les Sénégalais à se joindre au collectif citoyen pour participer, activement et massivement à la grande manifestation nationale prévue, ce vendredi 10 janvier à Dakar et dans cinq (5) autres régions du Sénégal.