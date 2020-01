Sénégal: Marche pacifique contre l'augmentation du prix de l'électricité - Yoonu askan wi invite tous les sénégalais dans la rue

À moins de vingt-quatre heures de la marche prévue aujourd'hui sur l'étendue du territoire national par la plate-forme citoyenne « Ñoo bañ ! ñoo lank » contre l'augmentation des tarifs de l'électricité au Sénégal, le Mouvement pour l'Autonomie Populaire/Yoonu askan wi monte au créneau pour engager le peuple sénégalais.

Dans une déclaration rendue publique hier, jeudi 9 janvier, Madieye Mbodj et compagnie invitent le peuple sénégalais à participer «massivement à cette manifestation pacifique pour en faire un évènement de grande envergure, susceptible de contribuer à faire reculer davantage le régime anti-peuple de Macky Sall». «Tous et toutes à la marche du 10 janvier à l'appel du collectif Ñoo lank pour exiger : le retrait de la hausse du prix de l'électricité, la libération immédiate et sans condition de tous les otages du Palais, la cessation des interdictions de manifestations populaires et le respect des droits démocratiques et constitutionnels et l'arrêt des violences policières contre les manifestants et les journalistes», lance Yoonu askan wi.

Avant de préciser : «Cette manifestation devra constituer un baromètre important dans la lutte pour la défense, par le peuple lui-même, de ses intérêts fondamentaux, au plan social et économique, tout comme au plan des conquêtes démocratiques plus générales». «L'augmentation des tarifs de l'électricité par la Senelec constitue un fait plus que surprenant après les déclarations mirobolants brandies par l'ancien DG de la Senelec, promu ministre des Énergies, sur l'excellent état de santé de cette société en termes d'excédent de production et de résultat d'exploitation», ajoute encore Yoonu askan wi dans ce document dont une copie a été transmise à Sud quotidien.