Sénégal: Prise en charge des entreprises en difficultés - Le HCDS et la CNES cherchent des solutions de sortie de crise

Pour une viabilité des Petites et moyennes entreprises du Sénégal, le Haut conseil du dialogue social et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal tiennent depuis hier, jeudi 9 janvier, un atelier d'échanges sur les mécanismes d'accompagnement des entreprises en difficultés.

Selon le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mansour Kama, face à ces difficultés évoquées, ce sont des faillites à tout moment. « Les entreprises sont laissées en elles-mêmes dans des situations de déchéance, les créanciers accélèrent les procédures pour leur liquidation et ce sont plusieurs familles qui sont laissées à la rue », a-t-il fait comprendre.

Avant d'en appeler : «à une attention toute particulière de l'Etat ». Ce dernier s'exprimait lors de l'atelier d'échanges sur les mécanismes d'accompagnement des entreprises en difficultés» organisé par les deux entités. Pour Innocence Ntap Ndiaye du Hcds, le taux de croissance du Produit intérieur brut (Pib) est ainsi passé de 3% durant la période 2009-2013 à une moyenne de 6,6% de 2014 à 2018. Et pour s'inscrire dans la perspective d'une économie résiliente et inclusive à l'horizon 2035, Mme Ndiaye a souligné : « il convient d'ancrer davantage cette croissance dans les secteurs d'activité et les chaines de valeur les plus porteurs ».

Et de poursuivre ; « au-delà des facteurs qui leurs sont internes, les entreprises doivent aussi relever plusieurs défis liés aux obligations fiscales, douanières et sociales, aux coûts d'approvisionnement, à la concurrence, à la politique en matière de crédit et à la stabilité des relations professionnelles».

A défaut de relever ces défis auxquels, selon la présidente du Hcds, viennent s'ajouter la nécessité de s'adapter aux rapides mutations technologiques, les entreprises peuvent être exposées à des difficultés. Aujourd'hui, face à un secteur en difficulté, il urge selon les acteurs d'une part d'assurer le redressement des entreprises chaque fois que l'activité et les emplois peuvent être maintenus durablement, et d'autre part, d'aider les entreprises à se restructurer afin de s'adapter aux mutations économiques et industrielles lorsque ces difficultés sont trop profondes et que le modèle économique de l'entreprise ne peut être sauvegardé.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Economie, Samba Ndiaye, a dit espérer pour sa part qu'au sortir de cette rencontre de deux jours (09 et 10 janvier), des propositions concrètes surgiront de ces débats en vue de l'amélioration et du suivi des entreprises en difficultés. « En 2020, nous souhaitons avoir plus d'entreprises formalisées et moins d'entreprises informelles » a-t-il déclaré.