Sénégal: Abdoul Maliki Bousso, vice-président résident Coalition publiez ce que vous payez - «Les exonérations fiscales doivent connaitre leur terme»

interview

A Kédougou dans le cadre de la « Semaine Itie » organisée par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), le vice-président de la Coalition Publiez ce que vous payez a accordé un entretien pour revenir sur les principaux résultats et les recommandations du rapport de conciliation 2018. Abdoul Maliki Bousso a fait savoir que l'Etat doit mettre un terme aux exonérations fiscales pour mieux prendre en charge les investissements dans les zones minières. Non sans regretter que les contrats d'une vingtaine d'entreprises du secteur soient partiellement conformes aux normes.

Quelles sont les résultats du rapport ITIE de conciliation 2018 qui ont attiré votre attention ?

C'est un rapport assez conséquent de près de 300 pages. D'année en année, les rapports s'apprécient qualitativement de manière intéressante. Ce qui a d'ailleurs valu un témoignage de satisfaction du conseil d'administration de l'ITIE par rapport à la mise en œuvre de la norme. Cette norme mise en œuvre passe partiellement par la constitution du groupe multipartite, la constitution des rapports, la participation de la société civile et l'existence d'un débat sur ces rapports qui recèle des informations intéressantes au niveau du cadre légal, au niveau des données de production, au niveau des paiements et allocation des ressources dans les secteurs économiques et sociaux.

Le rapport fait ressortir des données essentielles surtout au niveau des contrats. On en a remarqué une vingtaine qui ont posé problème en ce sens par rapport à l'appréciation de l'administrateur indépendant. Ces contrats, dit-il, sont partiellement conformes aux normes qui régissent les contrats. D'ailleurs dans une de ces recommandations, il demande la mise en place d'un manuel de procédure pour encadrer ces contrats-là et ces permis. Notre deuxième préoccupation concerne les questions environnementales et sociales, parce que l'essentiel des fonds qui ont été mis en place par le Code minier pose problème du point de vue de son alimentation, de sa distribution et de leur gestion. Le fond d'appui aux collectivités territoriales n'est pas encore pleinement opérationnel. Ensuite, le fond d'appui et de péréquation est alimenté par les prélèvements que l'État opère sur les revenus du secteur extractif et qui ne sont pas reversés aux collectivités territoriales. Enfin, le troisième fonds est chargé de gérer la réhabilitation des sites miniers. La loi stipule que même en phase d'exploration, la réhabilitation doit s'opérer au fur et à mesure de l'évolution du travail de prospection jusqu'au développement, à l'exploitation.

Quel est le principal facteur bloquant pour une effectivité des fonds ?

On s'est rendu compte qu'il y a un problème d'entente entre l'État et le secteur extractif quant à l'opérationnalisation de ce fonds. La loi exige que ce fonds soit domicilié dans un établissement financier ou banquier et accessible à l'Etat. Ce dernier aurait une préférence à la Caisse de dépôts et consignations alors que les compagnies rechignent à verser au niveau de ce compte. Nous croyons savoir qu'il est de la responsabilité de l'Etat, gardien des ressources, de gérer et d'indiquer sa préférence dans le mode de gestion. Ce qui ne signifie pas que les compagnies ne doivent pas avoir accès à ces instruments de contrôle et prélever ces ressources qui sont consacrées à la réhabilitation. Malgré le fait que des études d'impact environnemental aient été faites en phase d'exploration, on s'est rendu compte que pour la totalité des compagnies qui existent à Kédougou, seules 3 auraient des plans de gestion environnementale. Ce qui nécessite pour nous de la société civile, un plan de suivi citoyen, au-delà de ce que l'Etat doit faire, notamment surveiller la réhabilitation environnementale. On ne saurait se contenter de laisser faire parce qu'on risquerait d'avoir in fine ce qui s'est passé à Thiès où les ICS héritières de Thiès et de Taïba, ont commis des dégâts environnementaux extraordinaires dont la réversibilité pose problème. On ne peut pas continuer à laisser prospérer ce modèle d'entreprises minières. Il faut nécessairement qu'on y mette un terme. La société civile entend faire de l'année 2020 une année du respect des engagements contractuels de l'Etat.

Que pensez-vous des exonérations faites aux entreprises du secteur extractif ?

Les exonérations fiscales doivent être encadrées. Il s'agit de faire en sorte qu'elles ne concernent que des opérations purement exploratoires et minières. Il serait intéressant, au lieu de demander aux compagnies à travers leur responsabilité sociétale d'entreprise, de prendre en charge l'équipement des investissements sur les infrastructures dans les zones minières, que cela relève de la responsabilité de l'Etat qui ne saurait le faire qu'en accroissant les recettes fiscales qu'il tire de l'exploitation des ressources naturelles. Et donc, ces pertes fiscales, ces exonérations fiscales doivent connaître leur terme. Et je crois que le Président de la République s'en est ému déjà, et nous l'encourageons fortement à aller dans l'encouragement et le dépérissement de ces exonérations fiscales.