Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Chirel Etoumbakoundou expérimente la fabrication du biogaz au Congo

Formé en énergie renouvelable en France, Chirel Etoumbakoundou est un entrepreneur vert qui s'est installé au Congo depuis janvier 2019. Après une expérience quelque peu réussie au Cameroun où il y a passé quelques années, il raconte aux Dépêches de Brazzaville les projets qui lui tiennent à cœur dont la fabrication du charbon écologique.

Depuis son retour au pays, le jeune entrepreneur tente, à travers son groupe Etoumbaths, d'expérimenter la fabrication du biogaz qui est une énergie renouvelable obtenue à partir de la matière organique biodégradable. Il s'agit notamment des déchets domestiques et des excréments humains et animaux. Ainsi, il imite les émissions de méthane provenant des effluents d'élevage en récupérant le gaz et en l'utilisant comme source d'énergie. « La matière organique est introduite dans un digesteur hermétique. En l'absence d'oxygène, les bactéries anaérobies consomment la matière pour se multiplier et produire du biogaz », a-t-il expliqué.

Son groupe est spécialisé dans le domaine de la production et de la distribution d'énergie ainsi que dans les secteurs de l'énergie renouvelable, le biogaz, le charbon écologique, les biofertilisants, l'installation et la maintenance de centrales solaires. Selon ses explications, le biofertilisant est fabriqué de résidus ou déchets « digérés » issus de la méthanisation des déchets organiques.

Ainsi, après traitement, il peut être utilisé comme compost. Les propriétés du digestat sont multiples : odeurs inexistantes, germes pathologiques réduits grâce à l'hygiénisation ; l'azote se retrouvant sous forme ammoniacale améliore la valeur du fertilisant ; pénétration rapide dans le sol, poursuit Chirel Etoumbakoundou. «Nous ne faisons pas que produire et distribuer de l'énergie, mais nous formons, sensibilisons, apprenons aux citoyens les éco-gestes à développer afin de changer des mœurs grâce au sillonnage des rues, ramassage des déchets à domicile ainsi que leur recyclage », a-t-il détaillé.

Une campagne de ramassage des déchets en vue à Brazzaville

Justifiant son initiative, le promoteur du projet a mentionné l'impact local sur la population puis le bénéfice global sur l'environnement tels que les conditions de vie des personnes et le réchauffement climatique. L'une des cibles étant les populations défavorisées sur des zones rurales à l'environnement dégradé.

Parlant des perspectives, le jeune entrepreneur a annoncé le lancement sous peu d'une campagne de ramassage des déchets dans les différents marchés de Brazzaville. « Nous récupérions tout ce qui est plastique dans la ville pour stocker dans notre entrepôt dans le but de les retransformer. A un moment donné, on fabriquait des pavés, après je me suis dit que comme tout le monde commençait à en fabriquer, il fallait penser à faire venir des machines pour fabriquer par exemple des chaises en plastique ou carrément des briques en plastique », a-t-il indiqué, précisant que tout produit fabriqué doit être expérimenté avant d'être vendu sur le marché.

Quant au charbon écologique, il s'agit d'un combustible respectueux de l'environnement produit à partir de biomasses et de déchets ménagers solides. Ne produisant aucune fumée pendant la cuisson et n'affectant aucunement la couleur des ustensiles, ce charbon, fait de matière organique solide, représente, pour lui, une opportunité de recycler des déchets ménagers ainsi que de la biomasse morte. « Quand nous ramenons ce charbon au marché, les femmes sont un peu réticentes bien que le produit soit vendu à un prix très bas. De plus, ce sont des déchets qui ne sont pas toxiques », a dit Chirel Etoumbakoundou.