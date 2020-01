Congo-Brazzaville: Concours artistiques télévisés - Un tremplin pour les jeunes talents

Depuis leur lancement en Afrique, les concours artistiques télévisés ont permis à plusieurs jeunes talents d'être propulsés sur le devant de la scène nationale et internationale.

Dans les deux Congo, on a vu émerger des talents comme Strauss Serpent, jeune contorsionniste Brazzavillois, découvert lors du télé-crochet « L'Afrique a un incroyable talent » en 2017. Après sa victoire, la carrière de Strauss a pris de l'envol. L'acrobate a fait un passage remarqué sur le plateau de la France a un incroyable talent et American's Got Talent.

Innoss'B originaire de la RD Congo en est aussi l'exemple. Il a commencé sa carrière solo en 2010, lorsqu'il remporte le prix dans la télé réalité dénommée « Vodacom superstar », un concours de musique organisé par l'entreprise de télécommunication vodacom en collaboration avec la star américaine Akon.

Aujourd'hui, il s'impose petit à petit sur la scène musicale. Le succès de sa chanson « Yo Pe » est tel que des centaines de chorégraphies sont partagées sur les réseaux sociaux. Le titre et son remix avec l'artiste tanzanien Diamond Platinum ont enregistré des millions de vues.

Souvent confrontés au manque d'accompagnement des pouvoirs publics et acteurs culturels, les concours artistiques sont devenus des moteurs d'encouragement pour les artistes africains. Ces derniers ont permis aux jeunes de faire valoir leurs dons dans divers domaines (musique, danse, humour, peinture, littérature... )

La prochaine saison de The Voice Afrique francophone va certainement attirer plus de jeunes artistes du continent. Les organisateurs de ladite compétition ont confirmé la tenue de la troisième édition pour le 8 février prochain.

Pour cette saison, en plus du traditionnel casting en ligne, une caravane The Voice sillonne depuis février 2019 une dizaine de pays africains pour offrir l'opportunité à un plus grand nombre de jeunes talents d'accéder à la compétition. Le ou la gagnante du concours repartira cette année avec la production d'un single, du clip vidéo ainsi que le Grand Prix (cash) offert et révélé par un des sponsors lors de la grande finale.

Par ailleurs, les promoteurs de l'émission envisagent également de lancer The Voice Kids Afrique francophone cette année.