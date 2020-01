Rwanda: Smart cities - Le Rwanda crée son « Wakanda »

Le pays des mille collines semble bien parti pour porter le défi de la dynamique des Smart cities sur le continent. Le Rwanda a déjà mis sur pied son projet Green City Kigali rebaptisé Wakanda en référence au royaume utopique et ultra technologique propulsé par le film Black Panther de l'univers Marvel. Petit focus.

Ce n'est plus une simple vision au Rwanda car le projet de bâtir un modèle de ville intelligente est sur les rails. Si pour l'heure, ce projet pilote est déployé dans une zone non habitée de la capitale, ce défi écologique, numérique et économique porté sur le label Green City Kigali s'étendra, à terme, sur six cents hectares à Kinyinya. Quelque trente mille habitations y seront construites et les autorités espèrent que le projet permettra de créer seize mille emplois. L'étude de faisabilité a été finalisée début décembre et un concours international de design a été lancé. Les cabinets d'architectures devront rendre leurs projets à la fin de la première phase, laquelle phase devrait s'achever en 2023.

« La Green City Kigali vise à améliorer la qualité de vie des populations. Face aux changements climatiques, nous voulons mettre en place de nouveaux standards et créer un centre urbain vert et résilient. A la périphérie de cette ville nouvelle, des villes seront créées avec des logements écologiques, des infrastructures, du transport public, des magasins et des parcs accessibles à tous », détaille Florian Mugabo, chef de division chargé des programmes au Rwanda Green Fund.

L'un des objectifs est de répondre à l'explosion démographique auquel fait face le pays. Alors que la population urbaine s'accroit, les défis sont de plus en plus nombreux. Et ils concernent l'augmentation de la production d'énergie, des déchets et des émissions de gaz à effet de serre. Dans les grands centres urbains, les populations sont de plus en plus vulnérables. Elles font face aux risques de catastrophes naturelles engendrées par le réchauffement climatique. Green City Kigali veut devenir un modèle d'urbanisation verte en se basant sur les dernières technologies et innovations.

Le numérique au centre de ce développement

Au Rwanda, la transformation digitale a été amorcée depuis les années 2000, sous l'impulsion de Paul Kagamé. Le pays a été ainsi choisi pour porter la thématique des Smart cities au sein de l'alliance panafricaine Smart Africa, créée à l'initiative du chef de l'Etat rwandais. La création de villes intelligentes est donc une priorité pour les autorités qui y ont déjà posé les bases nécessaires, la construction des cités smart s'effectuant via la mise en place de structures digitales.

Le Rwanda a pour cela lancé un vaste plan de services en ligne à destination des citoyens. Parmi les autres réalisations, l'installation de caméras de sécurité pour gérer le trafic routier, le déploiement de la fibre optique et de la 4G sur l'ensemble du territoire. Ou encore le paiement des transports par cartes électroniques. « Pour construire des Smart cities, la base, c'est la connectivité », rappelle Didier Nkurikiyimfura, responsable du pôle technologies de Smart Africa. Une connectivité dont le but ultime est d'améliorer substantiellement la qualité de vie des habitants des zones urbaines.

Pour financer le projet Green City, le Rwanda compte sur un partenariat avec l'agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) qui intervient via l'Établissement de crédit pour la reconstruction (KFW) et le Fonds vert pour le climat. Quelque 2,5 millions d'euros sont dédiés à l'étude de faisabilité du projet et dix millions d'euros ont, par ailleurs été promis pour la première phase de développement de dix-huit hectares.

Après Kigali, le Rwanda compte bien exporter son modèle de Smart city vers d'autres villes du pays, voire vers d'autres villes du continent africain. Kigali Green City pourrait alors servir de modèle de Smart city en Afrique. Une preuve de plus que le continent peut suivre sa propre voie de développement.