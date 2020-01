Congo-Brazzaville: Midemlab 2020 - La treizième édition du concours lancée

En marge de la neuvième édition du festival du Marché international du disque et de l'édition musicale (Midem) qui se tiendra du 2 au 5 juin à Cannes, en France, les startups du secteur des technologies de la musique sont invités à candidater au concours Midemlab avant le 18 février.

Dans une économie toujours plus numérisée et globale, l'industrie musicale et tous les secteurs concernés ressentent un besoin grandissant d'innovations, de connaissances et de créativités pour développer de nouveaux modèles et se connecter aux fans du monde entier.

C'est dans cette vision qu'a été fondé, en 2008, le Midemlab qui regroupe les startups internationales du secteur de la musique, les plus prometteuses, proposant des solutions innovantes et aidant l'industrie de la musique à générer de nouvelles expériences de consommation et de croissance durable. Depuis sa création, environ deux cent cinquante startups de musique et trente-six pays ont participé au concours.

Pour pouvoir être éligible au Midemlab, chaque candidat doit avoir un projet véritablement original et innovant, avec une viabilité internationale ; être indépendants et non affiliés à un groupe ; avoir une nouvelle entreprise (moins de cinq ans) ; être prêt pour le travail (avoir une application déjà lancée ou en phase bêta) ; être disponible pour assister au Midem s'il est choisi.

Au terme de l'évaluation des dossiers, vingt finalistes seront retenus pour s'affronter le 4 juin à Cannes, dans quatre catégories, à savoir création musicale et éducation ; découverte musicale et distribution ; marketing et données/analyses et expériences musicales live, qui est l'une des innovations de cette année. Ces derniers bénéficieront d'une inscription gratuite et un passage sur scène au Midem, de nouveaux partenaires commerciaux et des investisseurs-clés, ainsi que des conseils sur la manière d'améliorer leurs produits/services. Par ailleurs, le Midemlab leur promet de la visibilité et de la crédibilité dans l'industrie mondiale de la musique, des conseils juridiques et commerciaux gratuits, un mentorat gratuit ainsi qu'une inscription pour le Midem 2021.

A en croire les organisateurs, le Midemlab sera une opportunité pour les finalistes de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, collecter des fonds et peut-être déclencher le démarrage de leur carrière. Aussi pourront-ils demander conseil à des professionnels de la technologie et de la musique voire de présenter leurs produits à la presse internationale. Notons que le Midem est le plus grand rassemblement au monde, où les professionnels du secteur (labels indépendants et majors, éditeurs, distributeurs, collectivités territoriales, médias, sociétés civiles, organismes professionnels, entrepreneurs, marques... ) se retrouvent pour développer leurs activités, accroître leurs réseaux et découvrir les nouvelles tendances. Il se déroule, chaque année, depuis 1967 à Cannes en France et est organisé par la société Reed Midem.